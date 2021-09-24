كل ما تريد معرفته عن مصل كورونا المصري «سينوفاك» بعد الإعلان عن تصديره

عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، أمس، اعتزامها تصدير لقاح «سينوفاك» للدول الأفريقية خلال الشهور المقبلة، تساءل عدد كبير من المواطنين عن مصل كورونا المصري، ومدى فاعليته، وهل له أعراض معينة مثل باقي اللقاحات؟ فضلا عن معرفة طرق الحصول عليه.

كل ما تريد معرفته عن مصل كورونا المصري «سينوفاك»

وترصد «الوطن» كل التفاصيل كاملة عن مصل كورونا المصري «سينوفاك»:

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعتزم إنتاج 2 مليون جرعة من مصل كورونا «فاكسيرا- سينوفاك» المصنع محليا خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى استقبال مواد خام لتصنيع 15 مليون جرعة، ويُجرى استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية ديسمبر المقبل.

المعلومات الكاملة حول مصل كورونا المصري

وفيما يلي تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مصل كورونا المصري «سينوفاك» وفق منشورات وبيانات وزارة الصحة:

- وفقا للدراسات الإكلينكية التي أُجريت على اللقاح في العديد من الدول، فإن فعالية اللقاح تصل إلى 91%.

- سهولة تخزين لقاح سينوفاك المصري، حيث يجرى تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية.

- تم تصنيع اللقاح وفقا للمعايير التي صُنعت بها اللقاحات العالمية في كل الدول.

- مصر أول دولة أفريقية تُصنع لقاح سينوفاك المصري.

- عملية تصنيع اللقاح تجرى في مصانع شركة «فاكسيرا» بإشراف خبراء طبيبن، وفقا لأعلى المعايير العالمية.

- أول دفعة من المواد الخام للقاح، وصلت مصر مايو الماضي.

- مصر تستهدف تصنيع 40 ميلون جرعة من اللقاح، وتصدير الفائض منه لدول أفريقية بعد تغطية الإنتاج المحلي.

الأعراض الجانبية لمصل كورونا المصري

وتتمثل الأعراض المصاحبة للمصل المصري عقب التطعيم به، مثل باقي الأعراض المصاحبة للقاحات الدولية، وتتمثل في:

- احمرار مكان الحقن.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ألم في المفاصل.

- الرغبة في النوم.

- الشعور بالإرهاق.