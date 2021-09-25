«المنيا تتألق في الجمهورية الجديدة.. 7 أعوام من الإنجازات

حققت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية، إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بمختلف ربوع البلاد، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث، وهي مرحلة الجمهورية الجديدة، فعلى صعيد محافظة المنيا، تحققت خلال السبع سنوات الماضية، إنجازات لم تحقق منذ عقود بكل القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة بإجمالى تكلفة تزيد عن 73 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية تدعم كل جوانب التنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشباب ودورهم الهام في النهوض بحاضر الوطن ومستقبله، والحرص على الاستماع لآرائهم عن كثب، فلقد أصبح الاهتمام بالشباب سياسة واضحة وأصيلة وركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها نحو بناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري مع مجموعة من الشباب من أبناء المحافظة بعنوان «المنيا في الجمهورية الجديدة»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، العقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة.

أوضح المحافظ، أن ما تشهده البلاد من أعمال تطوير، يشير إلى نجاح المصريين بعزيمتهم وإصرار قائدهم، في إعادة مصر لمكانتها اللائقة وإرساء قواعد المواطنة والتنمية الشاملة على مدار السبع سنوات الماضية، لنشهد عهداً جديدً وجمهورية جديدة، يتمتع مواطنيها بكل حقوقهم من تعليم وصحة وبنية تحتية واقتصاد ومشروعات قومية كبرى، ومواجهة حقيقية لكل المشاكل المزمنة التي لطالما عانى منها الشعب المصري لعهود طويلة.

وأضاف المحافظ، أن الشباب يعيش في الفترة الحالية أزهى عصور التمكين الحقيقي له، وبفضل القيادة السياسية وإيمانها العميق بهم، فقد انتقل الشباب من مقعد المشاهد والمستمع إلى مقعد المشاركة الحقيقية في صنع القرار وبناء جسر من الثقة، وكسر العزلة بين الشباب ومؤسسات الدولة.

وأشار المحافظ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق العديد من المبادرات التي تعكس حرص الدولة المصرية على شبابها والعمل على توفير مناخ مناسب منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، وإطلاق سنة 2016 عاماً للشباب المصري، ووضع الآليات المناسبة لتمكينهم ومنها: تدشين البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وتأسيس الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لخلق جيل مميز من القيادات الشابة القادر على الإدارة، وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقاً لأساليب الإدارة الحديثة، والتأهيل للعمل السياسي والإداري والمجتمعي، وعقد المؤتمرات الوطنية للشباب المصري، ولشباب العالم كأول تجربة من نوعها عندما تم تنفيذ واستضافة منتديات شباب العالم، وملتقيات الشباب العربي والإفريقي.

وأوضح المحافظ، أنه تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهلينا في الريف ولا سيما في محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام كبير، حيث كان نصيب محافظة المنيا، هو تنفيذ 1800 مشروع خدمي، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (العدوة - مغاغة - أبو قرقاص - ملوى - ديرمواس)، بإجمالي 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابعا.

وأضاف المحافظ، ان الجمهورية الجديدة هي دولة يتمتع فيها كل المواطنين بكرامتهم، ويعيشون في ظل حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، لذا فقد اهتمت القيادة السياسية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تمس حياة المصريين، مؤكداً على أن الحديث عن الجمهورية الجديدة أشبه بالحلم الجميل، ولكن بالنظر إلى الإرادة السياسية التي تسابق الزمن وتسارعه، فإن ما تحقق ولا يزال على أرض الواقع يبشر بأن القادم أجمل وأفضل إن شاء الله، وأن المصريين ينتظرهم مستقبل يليق بهم وبأبنائهم، مشيراً إلى أن فئة الشباب تمثل 60% من التعداد السكاني للبلاد، وتعول مصر على سواعد رجالها ونسائها من الشباب فى النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها.