محافظ المنيا: 1800 مشروع بـ«حياة كريمة» يستفيد منها 3 ملايين مواطن

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هو الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، ويستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهالينا في الريف، لاسيما في محافظات الصعيد، التي تحظى باهتمام كبير، حيث كان نصيب محافظة المنيا، هو تنفيذ 1800 مشروعا خدميا، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة هي: العدوة، مغاغة، أبو قرقاص، ملوى، وديرمواس، بإجمالي 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابعا، ويستفيد من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مواطن.

محافظ المنيا: الدولة المصرية حققت خلال السبع سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة

وأكد محافظ المنيا، أن الدولة المصرية، حققت خلال السبع سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكافة ربوع البلاد، ساهمت في التمهيد لبد حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث، وهي مرحلة الجمهورية الجديدة، وعلى صعيد محافظة المنيا، تم خلال السبع سنوات الماضية، تحقيق إنجازات لم تتحقق منذ عقود على مستوى كافة القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة بإجمالي تكلفة تزيد عن 73 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية.

وكلف محافظ المنيا نائبه بمتابعة عدد من المشروعات الجارِ تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية المعصرة، التابعة لمركز ملوي.

نائب محافظ المنيا يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

وأجرى نائب المحافظ الدكتور محمد محمود، جولة لمتابعة تنفيذ المشروعات، برفقة الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أحمد العمدة، منسق حياة كريمة بالمنيا، ونواب رئيس المركز، وعدد من الجهات المعنية.

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة تنفيذ توجيهات المحافظ للجهات المنفذة، لتلك المشاريع، بالعمل على مدار الـ24 ساعة، لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مؤكدا انه تتم متابعة نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة، ضمن المبادرة، من خلال المتابعة الميدانية الصباحية والمسائية، على مدار اليوم، لضمان التنفيذ بالشكل الأمثل.