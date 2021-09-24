حكاية صاحب مصنع ثلج بكفر الشيخ سرق كهرباء بـ14 مليون جنيه «حفر نفقا للتهرب»

مبنى كبير على نحو مساحة ألف متر، مطلي باللون الأبيض، عبارة عن طابقين وإلى جواره مبنى آخر على ما يبدو أنه سكن للعمال، يفصلهما سور بسيط وأمامهما حاجز حديدي يمنع الغرباء من الاقتراب، تلك هي مواصفات مصنع ثلج كفر الشيخ، والواقع بالقرب من محطة الصرف الصحي على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم في محافظة كفر الشيخ، والذي جرى القبض على صاحبه لاتهامه بسرقة كهرباء تقدر بنحو 14 مليون جنيه، ليُغلق المصنع بعد القبض على صاحبه، لكن ما زال رجاله متواجدين في المكان، يحملون العصا والشوم منعاً لاقتراب أحد.

مصنع ثلج كفر الشيخ.. النيابة تحبس صاحبه وتطلب التحريات

وقررت نيابة مركز البرلس، حبس صاحب مصنع ثلج كفر الشيخ، وطلب تحريات المباحث حول ما إذا كان هناك موظفون من شركة الكهرباء متورطون معه في عملية السرقة التي تقدرت بنحو 800 حصان أي ما يقارب الـ14 مليون جنيه، بعدما ألقت مباحث الكهرباء القبض على صاحب المصنع، بعد ورود معلومات أكدتها التحريات بقيامه بحفر نفق مبطن بالأسمنت والصاج، لمسافة 20 متراً ليستطيع التهرب وسرقة الكهرباء من الشبكة العامة، ما أهدر نحو 14 مليون جنيه على الدولة، كما طلبت بعمل فيش وتشبيه له لبيان عما إذا جرى تورطه في قضايا جناية مشابهة من قبل أم لا، فضلا عن سبب سرقته التيار الكهربائي، كما طلبت النيابة تراخيص المصنع إن وجدت وإبلاغ الوحدة المحلية بموافتها بالتصاريح من عدمه.

مصنع ثلج كفر الشيخ.. تفاصيل حفر نفق للسرقة

وكانت مباحث كهرباء كفر الشيخ ألقت القبض على شاب يدعى «محمد.م.أ»، 34 عاما، صاحب مصنع ثلج كفر الشيخ والواقع على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم، لاتهامه بسرقة الكهرباء، وتبين من خلال الحملة وأمر الضبط إن المتهم حفر نفق وبطنه بالصاج والأسمنت بنحو 20 مترا أسفل محول الكهرباء المجاور للمصنع، وذلك بهدف سرقة التيار الكهربائي ولعدم اكتشاف أمره، كما تبين أن النفق هدفه التحكم في قطع وإيصال الكهرباء للمصنع والتحكم فيه حال شعوره بوجود حملات تفتيشية، وأنه نجح في ذلك عدة مرات قبل اكتشاف أمره.

تحقيقات مصنع ثلج كفر الشيخ: «بتحاسب بشريحة عالية»

وخلال التحقيقات مع صاحب مصنع ثلج كفر الشيخ، أكد أنه لجا لحيلة سرقة الكهرباء لقيام شركة الكهرباء بمحاسبته تجاريا أي بشريحة عالية ما يكبده الكثير من الأموال: «بتحاسب على شريحة عالية وكنت بدفع فلوس كتير فقررت أعمل كده علشان يكون المبلغ قليل، وفوجئت برجال مباحث الكهرباء جايين على المكان على طول».