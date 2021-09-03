إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم علي الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم علي الطريق الدولي الساحلي، بنطاق محافظة كفر الشيخ، بالقرب من كمين رشيد، ليجري نقل المصابين لمستشفى رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة، لقربها من موقع الحادث.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، رصدت وقوع حادث تصادم علي الطريق الدولي الساحلي بنطاق المحافظة وبالقرب من كمين رشيد الحدودي بين محافظة كفر الشيخ، والبحيرة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف من تمركزات الطريق الدولي الساحلي، إلي موقع البلاغ لنقل المصابين إلي مستشفى رشيد المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى «رشيد المركزي»

فيما تبين من خلال البيانات التي رصدتها غرفة العمليات، إصابة «إبراهيم حسن عبد الرازق، بإشتباه كسر بالحوض، وأشرف محمد سلطان، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسد، و أحمد سلامة باشا، مصاب بإشتباه كسر بالضلوع»، وجميع المصابين يخضعون للعلاج الطبي وعمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل استقبال مستشفى رشيد المركزي.

إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة

وفي وقت سابق، أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين «ملاكي وميكروباص» في تقاطع شارع الاستاد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ونقل المصابون لمستشفى دسوق العام، لإجراء الإسعافات لهم.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بتقاطع شارع الاستاد بمدينة دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.