تعرف على حقيقة طرد جمهور جورج وسوف من حفل الأردن

أحيا الفنان السوري الكبير جورج وسوف حفلا غنائيا كبيرا في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل مهرجان جرش، وانتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحفل عنوانها طرد جمهور جورج وسوف من الحفل بدون إيضاح الأسباب.

مصدر يوضح حقيقة طرد جمهور جورج وسوف من الحفل

وأوضح مصدر مقرب من سلطان الطرب حقيقة جملة طرد جمهور جورج وسوف من الحفل قائلا «لم يحدث ذلك مطلقا، كل ما في الأمر هو أن الحفل امتلأ على آخره، وهناك جماهير لم تكن لديها تذاكر بسبب الطاقة الاستعابية للمسرح فتم إخراجهم من الحفل».

وأضاف «المسرح سعته تصل إلى ما يقرب من 7 آلاف مقعد، وأكثر من ذلك كان سيشكل خطورة بسبب فيروس كورونا، الجائحة».

طرد جمهور جورج وسوف من الحفل بسبب 7 آلاف شخص متواجد

والحفل كان ممتلئا على أكمله، وظل جمهور الوسوف يردد لقبه الشهير «أبو وديع» قبل ظهوره على المسرح، وعندما أطل عليهم قوبل بعاصفة من التصفيق من جانبهم، فحياهم قائلا: «أهلا فيكم في جرش».

وقدم وسوف في الحفل، العديد من أغانيه الشهيرة، ومنها «طبيب جراح» و«صابر وراضي» و«علم قلبي الشوق» و«كلام الناس».

كان أيمن سماوي، مدير مهرجان جرش للثفافة والفنون، قد كشف فى تصريحات صحفية قبل حفل جورج وسوف، أن هناك 3 عيادات طبية، بالإضافة إلى سيارات إسعاف وأطباء وممرضين ومسعفين متواجدين داخل مكان المهرجان وذلك خوفا على صحة المطربين والجماهير.

وأشار أيمن إلى أن كل العاملين في مهرجان جرش لديهم القدرة على التعامل مع الظروف الصحية المفاجئة والطارئة التي قد تحدث للفنانين المشاركين في المهرجان أو للحضور.

جدير بالذكر أن جورج وسوف كان قد طرح منذ عدة أسابيع أغنيته المصرية الجديدة «ياه على الزمن» بعد فترة كان قد ابتعد فيها عن طرح الأغنيات المصرية كان آخرها ملكة جمال الروح.