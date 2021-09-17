أحمد شيبة: كنت بحلم صوري تتحط على المحور.. ونفسي أغني مع جورج وسوف

كشف المطرب الشعبي أحمد شيبة عن حلم راوده قبل الشهرة، قائلا: «لما كنت بعدي على المحور وأنا محدش يعرفني كنت بشوف صور الفنانين، فقولت لصاحبي محمد: هو أنا ممكن يتحط ليا صور كدة على المحور، فقالي ياعم هيتحط ليك صور كتير إن شاء الله».

نفسي أغني مع جورج وسوف

وأضاف «شيبة»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أنّ من ضمن أحلامه التي حققها تغيير سيارته، «كان عندي عربية ماركة 132 بقالها معايا 10 سنين وكانت ماشية من غير إزاز أو فرامل»، متمنيا الغناء مع المطرب جورج وسوف.

وأشار إلى أنَّه أول من يغني في عائلته، «مفيش حد خالص في عيلتنا، وأبويا مكانش راضي أغني، وأنا أول واحد يغني في عيلتنا، وكنت بغني في الأول في أفراح أصحابي عشان عارفين إن صوتي حلو، وبغني لحسن الأسمر وعدوية وجورج وسوف، أنا متربي على الأصوات دي، بس غصب عني الزمن اتغير والمزيكا اتغيرت، ومكنتش عارف أعمل إيه».

اشتغلت في السمكرة بس مطولتش فيها

وتابع: «كتاب حياة أحمد شيبة ياما عذاب، أنا اشتغلت كل حاجة بالحلال، واشتغلت في السمكرة، ودي فن بردو، الشغلانة دي كنت بحبها، وكنت عاوز أعمل مستقبل لنفسي قبل ما أغني، اشتغلت في السمكرة بس مطولتش فيها، واشتغلت بتاع دوكو بس محبيتهاش عشان صدري، وسافرت ليبيا واشتغلت سمكري هناك».

وكان من المقرر أن يطرح أحمد شيبة أغنيته الجديدة «أنا عمو»، ولكنه أجلها بسبب وفاة ابن شقيقته، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها: «أنا نازل يا بني سوقكم، أنا جاي لوحدي أسوقكم، أنا طول العمر راكب، طول عمري كبير وفوقكم».