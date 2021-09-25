«الأعلى للجامعات» يناقش اليوم استعدادت العام الدراسي الجديد بجامعة حلوان

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة حلوان، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنظام التعليم الجامعي.

«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات الجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد 2021- 2022

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الحكومية اليوم ، استعدادات الجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد 2021- 2022، وكذلك مناقشة مدى ما حققته الجامعات من نتائج في إجراء التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بجانب الاستعدادات الفترة المقبلة لمواجهة المرض في ظل انطلاق أعمال الدراسة، ومناقشة مدى استعدادات الجامعات لتطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة ومدى الجاهزية له، بجانب مناقشة آليات وعمل الجامعات في ظل أزمة كورونا المستجد.

كما يناقش الأعلى للجامعات الحكومية اليوم، مدى ما حققه مكتب التنسيق العام الجاري من نتائج وكذلك آليات العمل والتوزيع للطلاب وترشيحهم للكليات المختلفة وفقا للأعداد المقررة للقبول بكل كلية، مع متابعة الاستعداد لتنسيق الدبلومات الفنية ومناقشة الآليات والضوابط لتوزيع الطلاب.

إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للطلاب الناجحين من الدور الثاني

وفي السياق ذاته، تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للطلاب الناجحين من الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة 2021 ولمدة 3 أيام، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العليمة والأدبية، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على أن تبدأ معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات بدءا من غد استقبال الطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات عبر معامل الحاسب الآلي.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك ما يقرب من 100 ألف مكان شاغر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة ككل، بكليات الجامعات الحكومية، بجانب الأماكن المتاحة بالمعاهد العالية الخاصة المختلفة، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق بعد غلق موقع التنسيق الثلاثاء المقبل في إجراءات توزيع الطلاب، وفقا للأعداد المقررة لكل كلية، على أن يتم إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بعد غلق الموقع الإلكتروني خلال 72 ساعة.