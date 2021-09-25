القصة الكاملة للابن العاق في سمنود.. عذب أمه وأشعل النيران في خاله

شهدت قرية «بنا أبوصير»، التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، حالة من الحزن والوجيعة ظهرت على وجوه المئات من الأسر والعائلات، بعد قيام شاب في أوائل العقد الثالث من عمره، بتعذيب أمه من خلال التعدي بالضرب المبرح بالأرجل والأيدي ليلا ونهارا، وإشعاله النيران في جسد خاله، بسكبه البنزين عليه، ما تسبب في إصاة الخال بحروق من الدرجه الثالثة وجروح سطحية وقطعية بأماكن متفرقة من جسده، وهو ما ترك أثرا سيئا في نفوس أهالي القرية الذين أرسلوا استغاثات مطالبة بالقصاص والردع قانونيا للابن العاق أمام جهات التحقيق.

الأم المكلومة: حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم من ابني

«حسبنا الله ونعم الوكيل.. ابني وضنايا بيضربني بلا رحمة، والشيطان عمى قلبه وعينيه»، بتلك الكلمات عبرت «م.ن»، الأم الضحية المكلومة، وهي تبكي أمام النيابة العامة لافتة «أخويا الكبير أنقذ حياتي من تحت أيد ابني فحاول قتله بحرقه أمام عيني صبرني يارب ورد لي ظلمه في جنة الفردوس يارب العالمين».

وجه المحام العام لنيابات شرق طنطا الكلية، المستشار عماد سالم، في تعليماته إلى رئيس نيابة مركز سمنود، بفتح باب التحقيق بحادث قيام عاطل بسكب بنزين على جسد شقيق والدته، وإشعال النيران فيه، حال مُحاولة الأخير الدفاع عن شقيقته من تعدي نجلها المتهم بالضرب الوحشي مما يعد عنفا أسريا شنيعا.

تفاصيل واقعة الخلاف الأسري واعتداء الشاب العاق على أسرته

بدأت أحداث الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى زفتي العام، «محمد. ق»، في العقد الخامس من العمر، ومقيم بقرية بنا أبو صير بدائرة مركز سمنود، ومُصاب بحروق شديدة من الدرجة الأولى في مُختلف أنحاء الجسم.

كما باشرت القيادات الأمنية للقيام بدورها تحت قيادة العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ.

التحريات الأمنية تكشف تورط الشاب في التعدي على أمه وخاله

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز شرطة سمنود، إقدام عاطل يدعى «أحمد.ا»، 29 سنة، بحرق جسد خاله «محمد. ق»، 50 سنة، عقب إلقاء مادة قابلة للاشتعال على جسده، وفر هاربا، قبل أن يتم ضبطه بسبب مُشادة كلامية وقعت بينهما، أثناء محاولة المجني عليه الدفاع عن شقيقته والدة الجاني.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المُصاب إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط المباحث بمركز سمنود من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

شهود عيان من أهالي قرية بنا أبوصير: الشاب يتعاطي المواد المخدرة

وأفاد شهود عيان من أهالي قرية بنا أبو صير، أن الشاب العاق كثيرا ما يتعاطى المواد المخدرة ويتعدى بالضرب بالأيدي والأرجل على والدته ليلا ونهارا، وهو ما دفع خاله إلى التدخل واعتراضه، ولكن الشاب حاول التخلص من خاله بإحراق جسده عقب مشادات وتراشق بالألفاظ داخل منزل الأسرة لمدة 3 ساعات متواصلة، حتى شوه أطرافه وقدميه ويديه، وتم نقله إلى طوارئ مستشفى الحروق بمركز زفتى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .