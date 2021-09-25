صفية العمري تحصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات

أعلنت الفنانة صفية العمري، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، حيث نشرت صورها في الإمارات، وعلقت قائلة «الحمد لله حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشكرا هيئة الثقافة والفنون وإدارة الجوازات والهجرة».

تكريم صفية العمري بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

تم مؤخرا تكريم الفنانة صفية العمري من إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ22 من المهرجان الذي أقيم في الفترة من 16 إلى 22 يونيو الماضي، وذلك ضمن احتفالية خاصة أقيمت للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين الذين قاموا ببطولة أفلام قصيرة.

صفية العمري: شائعة عمليات التجميل دمرتني

وأعلنت صفية العمري، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن شائعات إجرائها عملية تجميل دمرتها سنين طويلة، لافتة إلى أنها أصيبت بالعصب السابع وظلت تتعالج منه فترة طويلة وحدث شلل في منطقة في العين.

الفنانة صفية العمري اكتشفها المنتج رمسيس نجيب وقدمها في أول بطولة سينمائية في فيلم «العذاب فوق شفاة تبتسم»، أمام الفنان محمود ياسين، لتنطلق فى مسيرتها الفنية، حيث توالت الأفلام لتصل إلى 100 فيلم، من أهمها المهاجر والمصير مع يوسف شاهين والبداية والمواطن مصري مع صلاح أبو سيف، لتنال العديد من الجوائز في الكثير من المهرجانات الدولية والعربية، كما شاركت كعضو لجنة التحكيم في العديد من المهرجانات.