صفية العمري: «أنا خجولة جدا.. ومبعرفش أقدم دور عشان التواجد بس»

قالت الفنانة صفية العمري، إنها قدمت شخصيات مختلفة في مسلسل ليالي الحلمية، حيث جسدت شخصية الشابة الصغيرة والمسنة والسيدة العجوز التي تعاني من عدم الاتزان العقلي، وأحبها الجمهور، بجانب شخصيات في الأفلام المختلفة، ولكن بعد هذا المشوار تم عرض عليها أدوارا لا ترضيها لأنها لم تكن في نفس المستوى، لذا فضلت البعد لفترة عن الشاشة.

وأضافت «العمري» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أنه عُرض عليها أدوار لا تليق بها، مما دفعها لرفض الظهور على الشاشة لفترة طويلة، مشيرة إلى أنها لم ترفض أدوار الأم أو الأدوار الثانية، لأن هذه عدم مرونة منها، وهذا غير صحيح: «بس أنا مينفعش أطلع عشان التواجد وبس، لازم أقدم دور فيه حاجة أقدمها حتى لو دور 10 دقايق أو 5 دقائق».

وتابعت الفنانة صفية العمري: «أعتقد أن الدراما بتصنع للشباب لأن الأدوار الثانية مساحتها بقيت صغيرة، والمفروض يضفروا الأجيال مع بعض، لأن مفيش بطل أو بطلة ملوش أب أو أم، أنا اخترت البعد عن الشاشة وبخلص شغل وأرجع على البيت، ممكن أكون مخطئة بس دي شخصيتي، وبروح مناسبات مهمة بالنسبة ليا، مش بروح أي مناسبة وخلاص مع إني اجتماعية وعندي أصحاب من الوسط كتير، وأقربهم ليا إلهام شاهين وهالة صدقي ويسرا وليلى علوي».

وأردفت: «أنا خجولة جدا ساعات بيروحوا حاجات أنا مش بحب أروحها، وأنا قدام الكاميرا واحدة تانية مختلفة عن الحياة ولما بتطفي الكاميرا برجع البيت، وأبقى شخصيتي الطبيعية وهفضل كده لغاية ما أموت».