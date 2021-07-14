صفية العمري: «نازك السلحضار في ليالي الحلمية شبهي.. وحبيت راجل واحد»

قالت الفنانة صفية العمري، إنها تشعر بالوحدة لبعدها عن أولادها، ولكن الفن «شبعت منه ومثلت كل الأدوار.. إيه اللي ممكن يجيلي بعد كده»، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن تتواجد مع أولادها الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لديها ولدين، الأول تزوج وأنجب زينة وعزيز، وأعمارهما 16 و14 عاما، أما الثاني فلم يتزوج حتى الآن، متابعا: «شخصية نازك السلحضار في ليالي الحلمية شهبي حبت راجل واحد».

وأضافت «العمري» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، «وديت ولادي أميركا عشان ظروف.. كنت عاوزه أعلمهم تعليم كويس ولما ودتهم كنت مشغولة في شغلي وكان لازم أوديهم يتعلموا وراحوا مدارس داخلية في أمريكا، وكان في تواصل دائم بيني وبينهم، وعلى طول بنتكلم كل يوم، وأنا حبيت يدرسوا صح ويعيشوا في عيشة صح».

واعتبرت الفنانة أن أولادها الإثنين بمثابة عينها وقلبها، ولا يمكن لشخص أن يعيش بدون عينه وقلبه مستطردة: «أنا بموت فيهم، وأنا لما اتكرمت في مهرجان الإسماعيلية كنت مبسوطة لإني اعتبرته تكريم خاص لإني شاركت في فيلم قصير فكرته كانت جديدة وعجبتني والتجربة دي حبتها أوي واشتغل معايا محمود قابيل والفيلم نجح كله على بعضه وأنا عجبتني فكرة اشتغل مع الشباب».

وأوضحت الفنانة، أن أحد أسباب تذكر المصريين لشخصية نازك السلحضار في مسلسل «ليالي الحلمية» سببها عبقرية الكاتب أسامة أنور عكاشة، الذي تعامل مع كل طبقات المجتمع بجانب مجهود المخرج الرائع إسماعيل عبد الحافظ.

وأردفت: «كل الحلقات في منطقة شعبية وماكنش في لفظ خارج، الكتابة كانت راقية، بس دلوقتي كله اتغير.. المجتمع والناس والفن والكتاب.. أنا كنت سعيدة جدا بالتمثيل مع يحيى الفخراني وصلاح السعدني في ليالي الحلمية كأنه ماتش وكان في متعة كبيرة جدا، هي شخصية مش شبهي بس حبيت راجل واحد اللي هو يحيى الفخراني، وأنا في الحقيقة حبيت راجل واحد واستكفيت وقولت مش عاوزه أدخل على ولادي راجل غريب، وركزت في شغلي والزيجة قعدت 18 سنة، وأنا أنهيتها وقولت خلاص بقى، وأنا معاه جاتلي أول فرصة فيلم بطولة ورفضتها ومكنش في نيتي التمثيل بس قدمت في اختبار المذيعات وأنا بدرس ونجحت شافني رمسيس نجيب ورشحني في فيلم العذاب فوق شفاه تبتسم في دور زوجة خاينة رفضت وقولت أول دور هابقى زوجة خاينة وقالي إنتي شخصية تنفع تبقى طيبة وتبقى شرسة، وهاصدم بيكي الجمهور وعملت الفيلم ووافقت، ومخرجه كان حسن الإمام وصورنا في شقة في الزمالك وعيطت وقولت عاوزه أمشي، فرمسيس نجيب قال لحسن الإمام سيبها تمثل زي ماهي عايزة».