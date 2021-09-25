شكري يلتقي بنظيره البرازيلي ومشاركة مصرية في اجتماع دول جوار ليبيا

واصل سامح شكري، نشاطه المكثف في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في الولايات المتحدة، حيث عقد مباحثات ثنائية مع عدد من وزراء الدول المشاركة في الاجتماعات، وبحث خلال اللقاءات العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول والأوضاع على الساحة الدولية.

والتقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بنظيره البرازيلي كارلوس فرانسا، على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في دورتها الـ76 المنعقدة حاليا بـ نيويورك، وقالت الصفحة الرسمية للسفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الجانبين، بحثا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية في إطار عضوية البرازيل غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2022-2023.

شكري يؤكد على دور دول الجوار في دعم التسوية الشاملة بليبيا

وكان شكري، أكد أمس الجمعة، الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا، وأشار وزير الخارجية، خلال مشاركته في اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة تصون مقدرات ليبيا وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات.

وشدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها كخطوة مهمة نحو تثبيت الاستقرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».