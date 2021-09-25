حكاية سيدة حاولت إنقاذ ابنتيها من الموت.. فسقطت جثة هامدة بجوارهما بـ15 مايو

كشفت التحريات والتحقيقات في واقعة مصرع ربه منزل وطفلتيها بالسقوط من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة 15 مايو أمس، بأنه أثناء تواجد الطفلة «ملك إبراهيم علي» 6 سنوات، في بلكونهم شقتهم الكائنة في عقار رقم 7 بالمجاورة 35 بدائرة قسم شرطة 15 مايو، حاملة شقيقتها الصغرى «مي» 11 شهرا، لمداعبتها سقطت منها دون قصد من البلكونة.

وأوضحت التحريات، أنه في محاولة من الطفلة لإنقاذ شقيقتها الرضيعة اختل توازنها لتسقط هي أيضا من الطابق الخامس، ما أحدث صوتا لاصطدام الطفلتين المتتالي بالأرض، وسط استغاثات وصراخ من الجيران.

الأم تلقى بنفسها من الطابق الخامس

وخرجت الأم «أماني موسي محمد» 35 سنة ربة منزل، لتستكشف الأمر وتبحث عن طفلتيها، إلا أن المفاجأه كانت أقوى من تركيزها فوقفت لمدة 3 دقائق تشاهد طفلتيها وسط بركة من الدماء، وعلى الفور قفزت من البلكونة لتلحق بهما.

وتابعت التحريات بأن الجيران اكشتفوا أن الرضيعة مازالت على قيد الحياة وهم يحاولون تغطية الجثث لحين وصول الشرطة، وانطلقوا بها للمستشفى سريعا قبل وصول الإسعاف ولكنها لحقت بأمها وشقيتها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الطريق.

وكان الأب في ذلك الوقت يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد دون أن يعرف ماحدث لأسرته، وفقا للتحريات.

نقل جثث الأم وطفلتيها لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم ثم لحقت بهم جثة الرضيعة، ووضعوا جميعا تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الزوج لسماع أقواله حول الواقعة.

تحريات الشرطة تكشف تفاصيل الواقعة

وتعود بداية الواقعة لتلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي، بسقوط ربة منزل وطفلتيها من الطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثتي ربة منزل تدعى أماني موسي 35 سنة وطفلتها ملك إبراهيم 6 سنوات، وسط بركة من الدماء أسفل العقار مسرح الواقعة، وكشفت التحريات الأولية بأن الابنه الثانية تدعى «مي» 11 شهرا، نقلت للمستشفى في حالة حرجة وتوفيت في الطريق.

وكشفت التحريات، بأنه أثناء مداعبة الطفلة لشقيقتها الرضيعة سقطت منها من بلكونة شقتهم الكائنة بالطابق الخامس، وأثناء محاولة إنقاذها فقدت توازنها وسقطت هي أيضا، لتلحق بهما الأم بإلقاء نفسها حزنا على طفلتيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.