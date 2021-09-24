جارة «سيدة مايو»: «رمت نفسها ورا بناتها.. وجوزها خرج من الصلاة مذهول» (فيديو)

في الوقت الذي كانت تعد فيه الأم وجبة الغداء، استعدادًا لعودة زوجها عقب أداة صلاة الجمعة، كانت طفلتاها الصغيرتان بالقرب من «بلكونة» شقتها التي تقع في الطابق السادس بإحدى عمارات مدينة 15 مايو، وفجأة اختل توازنهما وسقطتا على الأرض.

سقوط أم وابنتيها من الطابق السادس

مشهد لم تتحمله الأم التي أصيبت بحالة ذهول ولحقت بهما على أمل أن تنقذ حياتهما، لكنها فارقت الحياة ومعها طفلتها الرضيعة وشقيقتها صاحبة الـ5 سنوات.

صدمة وذهول

ثلاث جثث، غارقة في دمائها، أسفل العقار في مشهد اقشعرت له الأبدان، وعمَّت حالة من الحزن والصدمة على جميع السكان الذي بكوا على رحيل جارتهم وطفلتيها، خاصة بعد مشاهدة الأب وهو عائد بسجادة الصلاة من المسجد، وقد سيطرت الصدمة عليه بعد أن شاهد زوجته وابنتيه جثثًا هامدة وفارقن الحياة سريعًا دون سابق إنذار.

مشهد سقوط أم وابنتيها

15 دقيقة فقط، كانت قادرة على تجسيد مشهد مؤلم بكل تفاصيله، ترويه بالدموع جارة السيدة الراحلة، مؤكدة أنها لم تتحمل رؤية سقوط طفلتيها أمام عينيها فألقت نفسها وراءهما ظنًا منها أن بإمكانها إنقاذهما: «البنت الصغيرة كان شايله أختها اللي عمرها 7 شهور ووقعت منها فالأم لما شافت المشهد وعيالها بيقعوا قدام عينها جالها صدمة وجريت رمت نفسها وراهم».

جارة الضحية: آخر كلمة قالتها «ولادي ولادي»

وأضافت لـ«الوطن» من خلال بث مباشر منذ قليل، أنها سمعت صوتا عاليا يستغيث فأسرعت من مكانها وأصيبت بصدمة من المشهد: «أول حاجة عملتها إني لقنتها الشهادة وهي ماكانش على لسانها غير كلمة ولادي ولادي، طمنتها وقلت لها ولادك بخير والبنت الكبيرة كانت ماتت والصغيرة واحد خدها بسرعة لما لقى فيها النفس علشان ينقذها بس ماتت أول ما وصلت المستشفى».

تشريح الجثث

تسلمت مشرحة زينهم جثمان الأم وابنتيها، بعد تلقي بلاغ من شرطة النجدة لقسم شرطة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت قوات أمنية لمكان الحادث، وتمت الاستعانة بثلاث سيارات إسعاف لنقل جثمان المتوفين، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث لبيان أسباب الوفاة وصرحت بالدفن.