الطب الشرعي: المتهم بذبح شقيقته الحامل بمصر القديمة مدمن «أستروكس»

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للمتهم بذبح شقيقته الحامل في منطقة أبو السعود بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بسبب الخلافات المالية، وإدمانه لمخدر الأستروكس.

بداية الواقعة

يذكر أن مأمور قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة ربه منزل داخل منزلها في منطقة أبو السعود بدائرة القسم.

وبانتقال قوة من المباحث، جرى العثور على جثة ربة منزل تدعى "نورا أ" في العقد الثالث من العمر في صالة شقتها وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين أنها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، بالإضافة إلى 3 طعنات في البطن، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وأنها في الأشهر الأخيرة من الحمل، وحامل في توأم.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم واستدعاء زوج المجني عليها لسماع أقواله حول الواقعة.

وكشفت التحريات عن أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات مالية.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأن المجني عليه اقترضت منه مبلغ 1500 جنيه، وعندما طالبها برده كانت تتهرب من الدفع.

واعترف المتهم بأنه يوم الواقعة ذهب إليها في منزلها وطلب منها أن تحضر له الطعام وبمجرد أن دخلت المطبخ تتبعها وقام بذبحها من الخلف، ثم سدد لها 3 طعنات في البطن، مشيرا إلى أنها خرجت من المطبخ وسقطت على الأرض حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجرى عرض المتهم على النيابة العامة ومن ثم أحالته إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات.