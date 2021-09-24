ربة منزل تلقي ابنتها وتقفز من الطابق الخامس في 15 مايو

أنهت ربه منزل حياتها وحياة ابنتها بالقفز من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها

وتلقى مأمور قسم 15 مايو بلاغًا بالعثور على جثتين أسفل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثتي كلٍ من «أماني م م» 35 سنة، وابنتها «ملك إ ع» 6 سنوات، وبالفحص تبين وجود كسور وكدمات ونزيف.

وكشفت التحريات عن أن ربة المنزل ألقت نفسها وابنتها من الطابق الخامس بدافع الانتحار.