انطلاق مشروع تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى بـ200 مليون دولار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولي باعتباره أحد أهم الشركاء الدوليين للحكومة، وشريكا أساسيا لجميع النجاحات التي تحققت في العديد من مجالات التعاون التي تهم المواطن المصري.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي ضم ليا كارول، المدير الإقليمي للشرق الأوسط، والدكتورة داليا لطيف، كبير أخصائيين بالبنك، بحضور الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور محمد خليل، المنسق الوطني لمشروع تلوث الهواء، وممثلين عن الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة.

برنامج التنمية المحلية بالصعيد

رحب «شعراوي» بالنجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، الذي تنفذه الحكومة مع البنك، وتم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، كما تمت مناقشة آليات الإسراع ببرامج عمل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين مصر والبنك الدولي الخاصة بمشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ» في محافظات «القاهرة والقليوبية والجيزة»، والممول من البنك الدولي بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.

منظومة المخلفات الصلبة

وأشار الوزير إلى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة يوليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اهتمامًا كبيرا ومتابعة؛ لضمان نجاحها خاصة في ظل توفير التمويل اللازم لتنفيذها بجميع المحافظات خاصة مشروعات البنية التحتية، التي تسير وفقًا للخطط البرامج التي تم وضعها بالتنسيق مع باقي الوزارات، مؤكدًا أهمية المكون الخاص بالمخلفات الصلبة في هذا المشروع لارتباطه بتحسين جودة الهواء، من خلال إنشاء مدينة متكاملة للمعالجة والتخلص من جميع أنواع المخلفات وغلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة الجمع والنقل.

التوسع في الأتوبيسات التي تعمل بالغاز

وأوضح أن مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى، يتضمن الجزء الخاص بخفض انبعاثات مركبات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة؛ بما يواكب توجه الدولة نحو استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدلاً من استخدام السولار، مشيرًا إلى قيام الحكومة خلال هذه الفترة بالبدء في تحويل العديد من أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالغاز والكهرباء.

وشدد وزير التنمية المحلية، على استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المشروع وسرعة حلها على الفور، بالتنسيق مع المحافظات الثلاث.

توعية المواطنين بأهمية مشروع تحسين جودة الهواء

من جانبه أكد وفد البنك الدولي أهمية البدء في الخطوات والإجراءات التنفيذية لمشروع تحسين جودة الهواء، على أرض المحافظات الثلاث، معربًا عن استعداده لتقديم كل الدعم للوزارات والمحافظات الشريكة في المشروع للإسراع في دخوله حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، والاتفاق على كراسات الطرح والاستعانة بالمكاتب الاستشارية ودعم الفرق التنفيذية من المحافظات وهيئة النقل العام بالقاهرة، لتستطيع القيام بالمهام الموكلة إليها، وكذا التوعية المجتمعية للمواطنين بكافة الخطوات المرتبطة بالمشروع.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المدينة المتكاملة لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها، ومعالجتها خاصة البلدية الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة، وذلك في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان، التي تعد الأكبر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وسيتم إنشاء مصانع ووحدات للمعالجة والتخلص النهائي للمخلفات ومركز تعليمي وتدريبي.