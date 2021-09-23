«التنمية المحلية»: إلزام المحافظات بكود المعاقين في الطرق الجديدة

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى للمعاقين على جميع المحافظات للالتزام به أثناء تنفيذ جميع الطرق والإنشاءات الجديدة، فضلاً عن توقيع الوزارة مؤخراً مذكرة تفاهم مع محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك التعمير والإسكان بشأن إتاحة الأرصفة بمنطقة المعادى لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن للوزارة أنشطة وهياكل أخرى تختص بتكافؤ الفرص وحقوق المرأة وحقوق الطفل، ولها إدارة متخصصة بالوزارة والمحافظات.

كما تنظم وزارة التنمية المحلية الأسبوع المقبل دورة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين فى مجال حقوق الإنسان وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة ويستفيد من الدورة 27 متدرباً من جميع المحافظات، وذلك فى ضوء إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى مصر.

وأوضح «شعراوى» أن الأنشطة التنموية والمبادرات التى تنفذها الوزارة، وعلى رأسها مبادرتا «حياة كريمة» و«مشروعك» وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وصندوق التنمية المحلية وأيادى مصر تصب فى خانة التمكين الاقتصادى والنهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان وعلى النحو الذى توجه به دائماً القيادة السياسية من كسب العيش والحياة الكريمة، مشيراً إلى مشاركة الوزارة بتقرير عن أنشطة حقوق الإنسان فى المحافظات، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد «شعراوى» أن الوزارة أنشأت وحدة حقوق الإنسان عام 2018، وتعمل كنقطة اتصال مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقوم الوحدة باقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقوم الوحدة بمتابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان.