القاهرة تستعد لافتتاح مصنع تدوير المخلفات بمنطقة شق الثعبان

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استكمال تنفيذ خطة تطوير منطقة شق الثعبان والتى تعد من أكبر المدن الصناعية بالعالم، نظرا لما لها من أهمية اقتصادية كبرى جاء ذلك خلال تفقد نائب المحافظ منطقة شق الثعبان لمتابعة التجهيزات المتعلقة بافتتاح مصنع تدوير المخلفات قريبا، وذلك فى ضوء الاهتمام والعمل بالمنطقة الجنوبية ومراعاة تنفيذ الاعمال المتعلقة بالمشروعات القومية الجارية والهامة والتى من شأنها الارتقاء والتطوير وتوفير سبل الراحة والامان للمواطن.

مصنع تدوير المخلفات

وأشارت إلى أن مصنع تدوير المخلفات سوف يقوم بتحويل الناتج من نشر الرخام -السحالة- وكسر الرخام، إلى بعض المنتجات من بلدورات وانترلوك، مشددة على ضرورة رفع جميع المخلفات والإشغالات بالمنطقة والطريق الأوسطى، مع رفع كفاءة الطريق المؤدى إلى مصنع تدوير المخلفات، بالإضافة إلى عمل لاند سكيب وتنفيذ شكل جمالى أو تابلوه يحاكى طبيعة المكان ويعبر عن نوعية نشاط المصانع بمشروع شق الثعبان من صناعة رخام وجرانيت وغيرها.

تطوير مدخل شق الثعبان

وأشارت إلى أنها التقت مع بعض مستثمرى شق الثعبان مؤخرا، وتم التنسيق على تنفيذ أعمال رفع كفاءة مسافة تقدر بـ 1750مترا مربعا من مدخل شق الثعبان حتى مدخل مصنع تدوير المخلفات الجديد.

ووجهت نائب المحافظ بالبدء فى تنفيذ أعمال النظافة ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان، وطالبت بإلغاء الرصيف الموجود فى الواجهة مما يترتب عليه فتح الطريق البطيئ والذى من شأنه تسهيل الحركة المرورية حتى زهراء المعادى.

هدم المثلث فى مدخل شق الثعبان

كما طالبت نائب المحافظ بتنفيذ أعمال هدم المثلث الموجود بمدخل شق الثعبان وهدم السوق ورفع جميع المخلفات الموجودة استكمالا لخطة التطوير، مؤكدة أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان والطريق المؤدى لمصنع التدوير ورفع المخلفات، تتم بالتنسيق بين حى طره ومستثمري شق الثعبان وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، كما يقوم الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بالإشراف على الأعمال.

وأكدت نائب المحافظ أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ الأعمال بكل اهتمام وحماس، ووجهت بتذليل اى عقبات للانتهاء فى وقت وجيز من أعمال التطوير طبقا للخطة الموضوعة لإضفاء مظهر حضارى وراق على المنطقة.