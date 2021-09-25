فيروس كورونا يضاعف أعداد القطط والكلاب المستوردة في كوريا الجنوبية

لم تتوقف تداعيات فيروس كورونا على ارتفاع عدد المصابين أو المتوفين بالوباء، أو تعطل حركة الاقتصاد العالمي والغلق العام الذي لجأت له كثر من الدول، وإنما امتدت تأثيرات الجائحة إلى أبعاد أخرى ظهرت بسبب التباعد الاجتماعي الذي أصبح أمرا حتميا للوقاية من «كوفيد19».

أحد هذه الأبعاد ما كشفت عنه بيانات جمركية من أن كوريا الجنوبية استوردت ضعف عدد القطط والكلاب هذا العام، مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، بسبب جائحة كورونا، وذلك بسبب تدابير التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل.

وبحسب ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن مكتب الجمارك الإقليمي في إنتشون، فإن «عدد القطط والكلاب التي تم استيرادها إلى كوريا الجنوبية عبر شركات النقل الجوي 10241 في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، وصل إلى 7961 كلبا و2280 قطة».

ويمثل هذا الرقم المجمع زيادة بمقدار الضعف عن الواردات التي شُحنت إلى كوريا الجنوبية في نفس الفترة من عام 2019، أي قبل تفشي فيروس كورونا، التي كانت قد بلغت 5222 كلبا وقطة، من بينها 4165 كلبا و1057 قطة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية الجنوبية.

العزل المنزلي يُشجع على اقتناء الحيوانات

وأرجع مكتب الجمارك الكوري الجنوبي زيادة الواردات من الكلاب والقطط إلى حد كبير إلى تدابير التباعد الاجتماعي والتوسع في نظام العمل من المنزل وسط جائحة كورونان والتي تجعل المزيد من الناس يبقون في منازلهم.

في سياق متصل، تمت الإشارة إلى أن أكثر من 6.3 مليون أسرة في كوريا الجنوبية تقوم بتربية الحيوانات الأليفة حتى أكتوبر، بزيادة قدرها 470000 أسرة عن العام السابق، وفق ما بين تقرير منفصل صادر عن وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية.

تحذيرات من نقل الحيوانات لعدوى كورونا

لكن الأمر لم يخل مخاطر صحية، فقد حذر خبراء في علم الفيروسات والطب البيطري من أن الكلاب والقطط تأتي في مقدمة الحيوانات الأليفة التي يمكن أن تصاب بفيروس كورونا المستجد، بل وتنقل العدوى به إلى البشر في ظل الاختلاط الشديد بينها وبين البشر في الحياة اليومية.