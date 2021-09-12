وزيرة الصحة تبحث مع سفير كوريا الجنوبية مواجهة كورونا وتوفير اللقاحات «صور»

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، سفير دولة كوريا الجنوبية لدى مصر «هونج جين ووك»، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

حضر اللقاء كل من: الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني، مديرة المكتب الفني للوزيرة، ومن جانب السفارة كل من رئيس الجالية الكورية، تشو تشان هو، ورئيس جمعية رجال الأعمال الكوريين، كوون تشون كي، ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الكورية، بارك يونراي، ومساعد السفير الكوري للتعاون التنموي، كيم داي.

الاجتماع ناقش زيادة التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مواجهة كورونا وتوفير اللقاحات

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة زيادة أوجه التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، حيث وجهت الوزيرة في هذا الصدد الشكر للحكومة الكورية لدعمها جهود مصر في التصدي للجائحة.

وأضاف مجاهد، أن الاجتماع تناول أيضَا تبادل الخبرات بين الدولتين الصديقتين في مجال تصنيع المستحضرات الحيوية بما فيها الأمصال واللقاحات خاصة لقاح فيروس كورونا، وأكدت الوزيرة أهمية التعاون بين مع الشركات بدولة كوريا الجنوبية، لنقل تكنولوجيا التصنيع في مجال الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية إلى الشركات الوطنية، فضلا عن تعظيم فرص الاستثمار للشركات الجنوب كورية بمصر، مؤكدة تطلع مصر لأن تصبح المركز الرئسيي للشركات الطبية الكورية للوصول إلى السوق الأفريقية.

سفير دولة كوريا الجنوبية يؤكد اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي مع مصر في القطاع الصحي

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا الجنوبية، عن اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي مع مصر في قطاع الصحة والدواء، تماشيًا مع رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا لتصنيع وتوزيع الدواء، مؤكدًا أن قطاع الصحة هو أحد الجوانب الهامة للتعاون بين البلدين، الذي يمكن تعزيزه بشكل أكبر خاصة مع اختيار مصر كشريك استراتيجي لكوريا الجنوبية ودولة ذات أولوية في التعاون الإنمائي خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما وجه رئيس الجالية الكورية الشكر للقيادة السياسية بمصر، مثمنًا دور وزيرة الصحة والسكان وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لأعضاء الجالية الكورية المقيمين بمصر، فضلا عن اعتزامها تطعيم طلاب الجامعات ضمن خطة الدولة المصرية لتطعيم جميع الطلاب المصريين والوافدين بالجامعات المصرية قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وفي نهاية اللقاء، أهدى سفير دولة كوريا الجنوبية والوفد المرافق له دورعًا تذكارية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديرًا لجهودها في التعاون المثمر بين مصر وكوريا بالقطاع الصحي.