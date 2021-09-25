الاحتلال يعتقل 3 مواطنين برام الله وتجمع أسر الشهداء يرحب بكلمة «عباس»

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة مواطنين، من محافظة رام الله، في الوقت الذي رحب فيه التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين عن فخره بخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم أمس، أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد عمر البرغوثي (20 عاما) من بلدة كوبر، ومحمد الشني من مخيم الجلزون، وموسى شريتح (29 عاما) من المزرعة الغربية، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

معاناة الأسير حسام عابد

جاء ذلك في الوقت الذي سلط فيه نادي الأسير في جنين الضوء على معاناة الأسير حسام عابد من كفر دان غرب جنين، مشيرا إلى أنه يدخل عامه الـ19 في الأسر.

وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ«وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عابد بتاريخ 25 سبتمبر 2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى (55 عاما ونصف). وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14 يوليو 2003.

ترحيب بكلمة محمود عباس

يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين عن فخره بخطاب الرئيس محمود عباس، يوم أمس، أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر تجمع أُسر الشهداء، في بيان، عقب خطاب الرئيس الفلسطيني: جميع أسر الشهداء الذين تابعوا الخطاب التاريخي، غير المسبوق للرئيس شعروا بالاعتزاز والفخر، كونه أكد مجددا على الثوابت الفلسطينية، وحقوق شعبنا المشروعة، وإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس.

وقال الأمين العام للتجمع محمد صبيحات: خطاب سيادته أراح أسر الشهداء، وزاد من شموخهم وفخرهم، خاصةً حين أكد على حق السلطة الوطنية غير القابل للمساومة برعاية أُسر الشهداء والجرحى والأسرى، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأضاف «صبيحات»، أن الرئيس لم يغفل عن قضية جثامين الشهداء الّتي تحتجزها دولة الاحتلال، وطالب بتسليمها إلى ذويها، مشيرا إلى أن الاحتلال يحتجز أكثر من 250 جثمانا لشهداء، مضى على احتجاز معظمها أكثر من أربعين عاما في "مقابر الأرقام" على الحدود «الفلسطينية - السورية - اللبنانية».

وقال إن إعطاء الرئيس الحيز الكافي لقضايا الشهداء والأسرى والجرحى في هذا الخطاب الهام أمام العالم أجمع، يؤكد مجددا، أن قضيتنا في أيد أمينة، وأنه يقطع الشك باليقين أمام محاولات كل من يزاود على اهتمام سيادته بقضايا الشهداء وأسرهم الصابرة، وكل شرائح شعبنا المناضلة.