خطوات التعامل مع الطفل المصاب بالتسمم من المنظفات المنزلية

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، من سوء تخزين المنظفات المنزلية وخطورتها على الأطفال، بعد تزايد أعداد إصابات الأطفال المسجلة بمركز السموم في الفترة الأخيرة من المنظفات، نتيجة سوء تخزين المنظفات وعدم مراقبة الأطفال خاصة الصغار، حيث شددت على ضرورة إتباع التعليمات الصحيحة في تخزين المنظفات إضافة إلى مراقبة الأطفال جيدًا ومنعهم من الإقتراب من هذه الأدوات ووضعها بعيدًا عن الأطفال خاصة مع الإقبال على اقتنائها بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

نصائح مركز سموم الإسكندرية

وأضافت «غانم»، في تحذير نشرته على صفحة «معلومات عن السموم»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مركز السموم بالإسكندرية، سجل صعودا في أعداد الأطفال المصابين بالتسمم، نظراً للسلوكيات الخاطئة المتبعة من قبل الأمهات في التعامل مع تلك الحالات الخطرة، وأشارت إلى أنه يجب إتباع التعليمات الآتية حال تناول الأطفال المنظفات:

- غسل الوجه والفم بالماء الفاتر وغسل العين بالماء الفاتر لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

- سرعة تغيير الملابس المعرضة لأثر المواد الكاوية.

نصائح حال بلع الطفل المنظفات المنزلية

التوجه إلى أقرب مركز سموم عند ملاحظة تورم اللثة أو الفم، أو عدم القدرة على البلع أو مع وجود آثار للحروق على الجلد أو صعوبة التنفس أو القئ الدموي.

عادات خاطئة عند تناول الطفل المنظقات المنزلية لا تفعلها

- غسيل المعدة

- تناول اللبن أو البيض أو الماء المالح

- محاولة القئ

- الاحتفاظ بالمنظفات في غير العبوات الأصلية المخصصة لها