المواعيد الشتوية لغلق المحلات: 15 ساعة حدًا أدنى للتشغيل من الخميس المقبل

يبدأ العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى والورش بعد 4 أيام وتحديدا الخميس المقبل، وهى المواعيد المقررة حسب التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحلات التجارية وفق القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020، وتنطلق المواعيد الشتوية لغلق المحلات امتثالا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بهدف ضبط العمل والحد من الفوضى والإزعاج.

كما تهدف المواعيد الجديدة العمل على ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المرافق وتنظيم عمل الأنشطة التجارية المختلفة، وإتاحة الفرصة للقائمين على منظومة النظافة لتجميل الشوارع والميادين، والحد من معدلات التلوث وخلافه، مع استثناء أنشطة محددة من الغلق منها محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات ومراعاة مواعيد أسواق الخضار والفاكهة، ويمكن للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء أن تقر مواعيد جديدة فى حالة تفاقم أزمة كورونا، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والحد من أى مخاطر.

المواعيد الشتوية للمحلات والورش

وتشمل المواعيد الشتوية لغلق المحلات العمل فى المحلات والمولات التجارية من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء أى 15 ساعة مفتوحة أمام الجمهوريوميا، فضلا عن مدّ العمل ساعة ليصبح الغلق 11 مساء أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية ، كما أن مواعيد الورش والأعمال الحرفية الموجودة في المناطق السكنية، وفق التوقيت الشتوي يبدأ عملها من الثامنة صباحا وتغلق السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

مواعيد المطاعم والبازارات بالتوقيت الشتوي

وفيما يتعلق بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية التي تنطلق الخميس المقبل، فهى تبدأ من الخامسة صباحا على أن تغلق الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، مع مدّ العمل للساعة الواحدة صباحا أيام الخميس والجمعة، والإجازات والأعياد الرسمية، مع تسيير لجان متابعة من الوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع الشرطة لتطبيق مواعيد غلق المنشأت.