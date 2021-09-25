محو الأمية: نركز على قرى «حياة كريمة» ونستهدف رفع مستواها الثقافي

قال الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتغيير شكل مصر وبناء جمهورة جديدة يحظى فيها المواطن المصرية بـ«حياة كريمة» خالية من الفقر والجهل والمرض، وهو ما تجسد في عدد كبير من المشروعات والمبادرات التي تحقق هذا الهدف ومن بينها «حياة كريمة»، «نركز بشكل كبير على قرى حياة كريمة ونستهدف رفع مستواها الثقافي والوعي، وهناك 6 محافظات حدودية لها خصوصية ونحتاج إلى إعلانها خالية من الأمية خلال أقل من عامين».

وأضاف رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نركز بشكل كبير على قرى حياة كريمة ونستهدف رفع مستواها الثقافي والوعي، وهناك 6 محافظات حدودية لها خصوصية ونحتاج إلى إعلانها خالية من الأمية خلال أقل من عامين».

نكثف جهودنا في المناطق التي بها نسبة سكان كبيرة

وتابع رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار: «لدينا خطة إستراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية قبل عام 2030، ونكثف جهودنا في المناطق التي بها نسبة سكان كبيرة، ويساعدنا في ذلك مبادرة حياة كريمة، حيث جرى حصر الأميين في هذه المناطق بمعاونة كل أجهزة الدولة والوزارات، حيث نعمل على دمجهم في فصول محو الأمية، ونتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».

نتعاون مع كل القطاعات بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية

وأكد رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أنه فوز مصر بجائزة اليونيسكو لمحو الأمية لعام 2021 إنجاز كبير يحسب للقيادة السياسية المصرية التي ربطت مشروعات الدولة كلها بمشروع واحد وهو مشروع حياة كريمة: «نحن كهيئة نتعاون مع كل القطاعات بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية، وهو ما جعلنا نفكر خارج الصندوق وندمج التكنولوجيا والتعليم عن بعد في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وبخاصة في المناطق الفقيرة والريفية التي تستهدفها حياة كريمة».