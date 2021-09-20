تعاون بين محو الأمية و«عين شمس» لدعم قرى «حياة كريمة» بالقليوبية

أعلن اشرف بدوي، مديرعام فرع تعليم الكبار بالقليوبية، أنه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والاهتمام بالتعليم وبناء الانسان المصري، تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تعليم الكبار، برعاية الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وجامعة عين شمس، للقضاء على الأمية بقرى «حياة كريمة» في محافظة القليوبية.

طلاب جامعة عين شمس يشاركون في فعاليات حياة كريمة بشبين القناطر

وأوضح مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالقليوبية أن طلاب كلية التربية بجامعة عين شمس شاركوا في محو أمية عدد من أهالى قرى مركز شبين القناطر، ضمن مبادرة حياة كريمة، وتصدرت قرية «كفر شبين»، يليها قرى «كفر سليمان الور، ومنشاة الكرام»، وجرى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد في فصول محو الأمية، موضحاً أنه يتم الإعداد لإطلاق فصول محول أمية جديدة خلال أيام، في عدد من قرى المبادرة الرئاسية.

وأشار أحمد بيومي، مسؤول الإعلام بفرع تعليم الكبار بالقليوبية، إلى أن أهالي القرى لديهم الرغبة في التعلم، ويحرصون على الالتحاق بفصول محو الامية، لافتاً إلى أنه يجري التجهيز لدورات جديدة بقرى «حياة كريمة»، وفقاً لتوجيهات رئيس الهيئة، بالتنسيق مع كلية التربية بجامعة بنها، للاستفادة من مهارات وخبرات الطلاب، بإشراف الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع سير العمل بالمراكز المدرجه ضمن مبادرة حياة كريمة

في سياق آخر، تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه المهندسة شيماء عاصم، مدير الإدارة الهندسية، عدداً من مراكز الشباب التابعه لإدارة شباب شبين القناطر، المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وهي «عرب صبيح، ونوى، والزهويين، وكفر شبين، والشوبك، ومنشأة الكرام، ومنية شبين».

كما تمت متابعة الأعمال الإنشائية داخل مراكز الشباب المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير كافة مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب شبين القناطر.