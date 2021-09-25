لقاح سينوفاك الصيني.. دلائل جديدة تؤكد فاعليته ومصر تنتج مليار جرعة

بعد إعلان مصر نيتها لإنتاج مليار جرعة سنوياً من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا، كشفت نتائج دراسة ماليزية أن هذا اللقاح فعال جداً في مكافحة الأعراض الخطيرة لهذا المرض الذي قتل ملايين حول العالم.

لقاح سينوفاك الصيني يقلل احتمالات دخول العناية المركزة

وأظهرت الدراسة التي أجرتها الحكومة الماليزية أن 0.011 بالمئة من نحو 7.2 مليون تلقوا لقاح سينوفاك الصيني احتاجوا للعلاج في وحدات الرعاية المركزة جرَّاء الإصابة بـ«كوفيد-19»، وذلك حسبما نقلت «سي إن بي سي عربية».

وقال مسؤولون في معهد البحوث السريرية الذي أجرى الدراسة مع فريق عمل ماليزي مكلف بالتصدي لـ«كوفيد-19»، إن التطعيمات - بغضّ النظر عن العلامة التجارية - قللت من خطر دخول العناية المركزة بنسبة 83%، وقللت من خطر الوفاة بنسبة 88% بناء على دراسة أصغر شملت نحو 1.26 مليون شخص.

وأضافوا أن إجمالي معدل دخول وحدات العناية المركزة بين الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل انخفض وبلغ 0.0066 في المئة.

وانخفض معدل الوفاة بين من تلقوا جرعة التطعيم كاملة، إذ سجلت 0.01 بالمئة فحسب، ومعظمهم ممن تجاوزوا الستين أو من المصابين بأمراض مزمنة.

أكبر مُنتج للقاح سينوفاك الصيني في أفريقيا والشرق الأوسط

جاء ذلك بعد أيام من إعلان القاهرة التوجه إلى إنتاج أكثر من مليار جرعة سنوياً من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لـ«كوفيد-19»، حسبما صرحت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، لتكون مصر بذلك «أكبر منتج للقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط».

وأوضحت «زايد»، في مؤتمر صحفي، أنه بموجب اتفاق مع الشركة الصينية المنتجة للقاح سينوفاك الصيني، سيتولى مصنعان في القاهرة الإنتاج، لافتة إلى أنّ «أكثر من 200 مليون جرعة سنوياً» سيتم إنتاجها في أحد المصنعين، وهو ما سيغطي الاحتياجات المحلية.

وأضافت وزيرة الصحة المصرية أن «ثلاثة ملايين جرعة يومياً أي حوالي مليار جرعة سنوياً ستُنتج في المصنع الثاني»، ما سيتيح التصدير للدول الأفريقية لتغطية احتياجاتها من اللقاحات المضادة لكورونا.

وقالت هبة والي، رئيسة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا» التي تتولى التصنيع: «حصلنا على تصريح من الهيئة المصرية للدواء، وتم بالفعل توزيع مليون جرعة من اللقاح في مصر».

وجاء ذلك بعد أن زار خبراء صينيون مصر في وقت سابق لتفقد التجهيزات والمواد المخصصة لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني في مصانع «فاكسيرا».