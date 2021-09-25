«الصحة» تستعد لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني: 15 مليون جرعة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير لقاح سينوفاك الصيني المصري بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة في تقرير رسمي لها، أنَّ لقاح سينوفاك الصيني المصري تمّ إنتاج 2 مليون جرعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، كاشفة عن استقبال مواد خام تكفي لتنصيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، كما تستعد الوزارة إلى استيلام دفعة جديدة من المواد الخام والتي تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى.

لقاح سينوفاك معتمد بـ12 دولة

وتابعت وزارة الصحة، أنَّ لقاح سينوفاك الصيني معتمد من خلال 12 دولة أوربية، مطمأنة المواطنين بشأن جميع اللقاحات وأنَّها فعّالة وآمنة ولا داع للخوف أو التوتر، مشددة على أنَّه يجب الإسراع في حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وفقًا لخطة الدولة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

مراكز تلقي لقاح كورونا بالمحافظات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وبلغت عدد المراكز تلقي لقاح كورونا وفقًا لوزارة الصحة والسكان 850 مركزًا على مستوى الجمهورية من ضمنها 3 مراكز كبرى تستوعب 60 ألف مواطن في اليوم.

وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بما فيها لقاح سينوفاك الصيني، أشارت وزارة الصحة، إلى أنَّها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وحكة وتنميل في العضلات والإحساس بالتعب والإرهاق وتكسير بالعضلات.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة في غسيل اليدين وعدم التكدس والزحام.

وحال تلقي اللقاح، شددت وزارة الصحة، على أهمية اتباع التدابير الصحية حيث ان اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل إنَّه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.