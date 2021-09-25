رئيس «العبور» يكشف تفاصيل التشغيل التجريبي لأسواق الخير.. للباعة الجائلين فقط

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، تنظيم الحملات المكثفة ليلًا نهارًا داخل المدينة؛ للقضاء على كافة مظاهر العشوائية والحد من نشاط الباعة الجائلين، كاشفًا عن تفاصيل التشغيل التجريبي لأسواق الخير.

فكرة إنشاء أسواق الخير

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «حرصنا على توفير بديل للباعة الجائلين الباحثين عن الرزق، إذ حصلنا على الموافقات اللازمة لإنشاء السوق، وتواصلنا مع المجتمع المدني بمدينة العبور ولم يتأخر علينا في توفير السيولة المادية لذلك».

2500 متر مسطح.. مساحة السوق

وتابع «الغيطي»، أن السوق مقامة على مساحة 2500 متر مسطح، وهناك جراج بمساحة 7500 متر يستوعب 250 سيارة، مضيفًا «لاحظنا أن الباعة الجائلين يعملون في نشاط واحد، منهم من يعمل في الأسماك ومنهم من يعمل في الخضراوات أو الفواكه أو الدواجن أو منتجات الألبان، لذلك فقد راعينا تدشين 4 ممرات لكل ممر عدد محدد من الأنشطة».

مراعاة تعديل كل المسارات الداخلية

وأوضح، أنه خلال فترة تنفيذ السوق، تم مراعاة تعديل كل المسارات الداخلية وجعلها تمر بالسوق حتى يزداد الإقبال عليه ولا يفقد الباعة أرزاقهم، مضيفًا «أهم شرط للعمل في السوق أن يكون البائع متجولًا، فنحن لدينا حصر كامل بهم، ونظمنا قرعة علنية لتوفير فرص عمل لبعض السكان غير المؤمن عليهم».

السوق مؤمن بكاميرات داخلية وخارجية

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، أن السوق مؤمن بكاميرات داخلية وخارجية، تحت إدارة جهاز المدينة، لافتًا إلى توفير يتراوح بين 250 و300 فرصة عمل بالسوق.