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محمود مسلم

 جهاز العبور: بدء التشغيل التجريبي لـ«أسواق الخير» للباعة الجائلين غدا

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الوطن
11:56 ص | الجمعة 24 سبتمبر 2021
أسواق الخير

أسواق الخير

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير بالحي الثاني خلف المرور، اعتبارا من غد السبت الموافق 25/9/2021، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدينة، وللقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

ونوه المهندس عبدالرؤوف الغيطي، عن أن السوق تعد بديلا للباعة الجائلين لتوفير أماكن بيع مناسبة، وسيتواجد بها كافة مستلزمات المواطنين اليومية من أسماك ودواجن ولحوم وخضراوات وفاكهة وعطارة، وغير ذلك، مضيفا أنه جرى تعديل خطوط المواصلات الحالية بالمدينة للمرور على السوق الجديدة، تيسيرا على السكان ومرتادي السوق.

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