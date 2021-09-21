رئيس جهاز العبور يوجه بإنهاء استعدادات الشتاء: فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة

وجه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بالإسراع في الانتهاء من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، ومواجهة هطول الأمطار، وموجات الطقس السيئ.

صيانة بالوعات المطر.. والتأكد من جاهزيتها

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مع مسئولي لجنة الأزمات والكوارث بالمدينة ومديري الإدارات المعنية «المرافق - الصيانة والتشغيل - الكهرباء» لمتابعة استعدادات موسم الشتاء، مؤكداً على صيانة وتطهير بلاَّعات المطر، والتأكد من جاهزية الشبكة لاحتمالية سقوط الأمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة.

فرق متخصصة للاطمئنان على معدات وأجهزة الشفط

كما أكد على ضرورة وضع خُطط لتوزيع المعدات على جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية. ‏

كما تفقد المهندس عمار مندور، محطات الصرف الصحي بالمدينة، وتم التأكيد على تجهيزات المحطة من المواتير والمولدات وخزَّانات الوقود، والتي تُستخدم في حالات انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة، وتم التأكد بأنها تعمل بكفاءة عالية حتى تكون جاهزة لاستقبال مياه الأمطار المتوقع سقوطها خلال فترة الشتاء، والتي ينتج عنها زيادة تصرفات المياه، مشدداً على متابعة مناسيب البيارات داخل المحطات خلال موسم الشتاء.