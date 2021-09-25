«يوتيوبر أو بلوجر إزاي تفتح ملف ضريبي».. تعرف على الخطوات الكاملة

أعلنت، صباح اليوم، مصلحة الضرائب، تطبيق قيمة الضريبة المضافة على فئات التجارة الإلكترونية، ومن بينهم «اليوتيوبرز» و«البلوجرز»، باعتبارهما صورتين مستحدثتين من صور التسويق والبيع فرضتهما المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر، أن الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية تخضع للضريبة على الدخل، طبقا للقانون 91 لسنة 2005، ومن ثم يجب عليها التسجيل والإقرار بإيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي

وتستعرض «الوطن» المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي للشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية، وهي:

- طلب استخراج البطاقة الضريبية.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت به التاريخ أو موثق من الشهر العقاري.

- صورة البطاقة الشخصية العائلية والرقم القومي لصاحب المنشأة، وللشركاء إن وجد.

- صورة من عقد الشركة إن وجد.

- صورة من إيصال تأمين عداد الكهرباء.

خطوات استصدار البطاقة الضريبية

أما خطوات استصدار البطاقة الضريبية فتتمثل في الآتي:

- يقوم صاحب المنشأة بطلب الحصول على الخدمة إلى موظف الاستقبال، وهو طلب مجاني، ثم ملء بياناته، ثم يرفق بالطلب صورة ضوئية للمستندات المذكورة عاليه في مقر مصلحة الضرائب التابع لمنطقته.

- يبدأ موظف مصلحة الضرائب بتسجيل بيانات صاحب المنشأة وتوجيهه إلى مندوب مصلحة الضرائب داخل الوحدة.

- يقوم صاحب المنشأة بملء نموذج طلب إصدار البطاقة الضريبية ويرفق به المستندات المطلوبة.

- يتابع مندوب مصلحة الضرائب عمله بمراجعة الطلب والمستندات، ويحدد موعدًا لتسليم صاحب المنشأة شهادة تفيد فتح الملف الضريبي للتعامل بها لحين إصدار البطاقة الضريبية.

- يتم فتح ملف ضريبى يعطى له رقم، وهو ذات الرقم الذى يسجل على البطاقة الضريبية.

- يُحدد ميعاد لاستلام البطاقة الضريبية بعد إصدارها.

فتح ملف ضريبي إذا وصلت الإيرادات لـ500 ألف جنيه

يذكر أن مصلحة الضرائب طالبت الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى «البلوجرز – اليوتيوبرز» بالتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط .