قائمة أسعار ومواصفات سيارة هيونداي النترا CN7

يشهد السوق المصري منذ شهر يونيو الماضي زيادة كبير في أسعار العديد من السيارات، نتيجة قلة المعروض على خلفية الأزمة التي يعيشها سوق السيارات العالمي بسبب وباء كورونا، والذي ساهم في غلق العديد من المصانع وتوقف حركة الإنتاج.

ونال الارتفاع في الأسعار كل الشركات، سواء كانت السيارات الأوروبية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية، ومن أبرز الطرازات التي شهدت زيادة أخيرة في أسعارها سيارة هيونداي النترا CN7 الجديدة، حيث صلت الزيادة إلى 3 الآف جنيه.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، القائمة السعرية الجديدة للسيارة «النترا CN7»، والمواصفات الخاصة بها، بحسب ما أعلنه وكيل السيارة بمصر.

مواصفات «النترا CN7»

- تضم السيارة محركًا بسعة 1400 سي سي، ويولد قوة 126 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم لدورانه 155 نيوتن متر، وعدد السلندارت 4.

- أبعاد السيارة تتمثل في طول كلي 4675 مم، والعرض الكلي 1825 مم، والارتفاع الكلي 1430 مم، وقاعدة العجلات 2720 مم.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر/ ساعة، مزود بـ6 سرعات.

- حجم الشنطة 415 لترا.

- السيارة بضمان 100 ألف كم أو 5 سنوات، أيهما أقرب.

مواصفات الأمان والسلامة في النترا CN7

- تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان، منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أسعار النترا CN7:

- يجرى تصنيع السيارة وتجميعها في كوريا، وتأتي بـ9 فئات مختلفة التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 323,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 333,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 345,000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 371,000 جنيه، والفئة الخامسة بسعر 396,000 جنيه.

أما الفئة السادسة فتأتي بسعر 433,000 جنيه، والفئة السابعة بسعر 438,000 جنيه، الفئة الثامنة بسعر493,000 جنيه، والفئة التاسعة بسعر 498,000 جنيه .