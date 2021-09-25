الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش آليات حوكمة الشركات العائلية

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة تحت عنوان «حوكمة الشركات العائلية»، بمشاركة 400 شركة مصرية وعربية، لإلقاء نظرة على حجم الشركات العائلية وآليات الحوكمة لما تمثلة تلك الشركات من ما يقرب من 80% من الاقتصاد المصري.

وأدارت الندوة نجلاء عقل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إضافة إلى الدكتور محمد مصطفى رئيس مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، فيما شارك في الندوة 400 شركة مصرية وعربية.

%84 من الشركات العائلية فشلت في الاستمرارية للجيل الثاني

وكشفت الجمعية المصرية لشباب الأعمال في بيانها، أن الندوة تطرقت إلى أن الشركات العائلية عالميا تواجه تحدى الفشل وعدم الاستمرارية للجيل الثاني بنسبة 84%، في الوقت الذي تحافظ فيه فقط نسبة 4% من الشركات العائلية عالميا فقط علي استمرارية النجاح وتعزيز قدراتها في التحول من الجيل الثانث للجيل الثالث، وبالتالي فإن وضع دستور العائلة وقواعد الحوكمة منذ عهد الجيل المؤسس يضمن استمرارية الشركات من جيل لجيل لأنه قادر على احتواء النزاعات العائلية والخلافات على السلطة، والتي من شأنها تفكيك الشركة.

تطبيق نظم الحوكمة على الشركات العائلية

وخلصت الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى ضرورة الاستعانة بالاستشاريين المعتمدين في أي شركة لتطبيق نظم الحوكمة، حتي يضمن التحول بسلاسة من جيل لآخر، وينظم الانتقال الآمن لفصل الملكية عن الإدارة، وبالتالي ضمان وصول الكوادر الناجحة للأماكن التي تستحقها الشركة نفسها، فيما أشاد المحاضرون ببعض الشركات المصرية التى نجحت في تطبيق ذلك وأثرها في نمو شركاتهم.

من جانبها، أعلنت نجلاء عقل عضو مجلس الإدارة أن، الجمعية المصرية لشباب الأعمال ستنظم مؤتمرا متخصصا لحوكمة الشركات العائلية في يناير 2022، بالتعاون مع مركز المديرين المصريين، وبمشاركة عربية وأفريقية، فيما يستهدف المؤتمر دعم آليات الحوكمة بالشركات العائلية وغيرها والتوعية بآليات الحوكمة ودعمها للاقتصاديات.