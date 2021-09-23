الإمارات تستضيف 190 دولة في معرض «إكسبو 2020 دبي»

كشفت مها القرقاوي، رئيس الشؤون السياسية في مكتب «إكسبو 2020 دبي»، تفاصيل فعاليات الحدث العالمي، قائلة إن معارض «إكسبو» الدولية من أكبر المعارض التي تُقام في العالم، إذ إن عمر هذه المعارض يمتد لأكثر من 170 عاما، وخلال تاريخ معارض «إكسبو» الدولية، لأول مرة يُستضاف المعرض في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أسيا وأفريقيا وفي دولة عربية أيضا.

«إكسبو» يشكل منصة عالمية وفعالة للتعاون الدولي

وأضاف «زكريا»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن «إكسبو يشكل منصة عالمية وفعالة للتعاون الدولي ومناقشة بعض التحديات التي تواجه العالم اليوم سواء كانت صحية أو اقتصادية وتنموية أو تحديات تواجه البيئة والمناخ تجمع دول العالم وشركات قطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية والمشروعات الصغيرة والمبتكرة في مكان واحد لمدة 6 أشهر».

وأشار إلى أنه نظرا لتبعات فيروس كورونا، تم تأجيل موعد إكسبو 2020، فكان من المفترض أن يُقام العام الماضي، ولكن بموافقة من المكتب الدولي للمعارض في باريس وبتأيد وبتصويت من أغلبية دول الأعضاء تم تأجيل الافتتاح لـ1 أكتوبر 2021 ولمدة عام حتى 31 مارس 2022، وتم الالتزام بشكل صارم والأولوية دائمًا هي أمن وسلامة الزوار وتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة الإماراتية ومنظمة الصحة العالمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن بعض الأجنحة، تم افتتاحها للزوار في الأسابيع الماضية، في ظل انسيابية وحركة الزوار، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تمت بشكل منظم، لافتة إلى أن شعار المعرض هذا العام، هو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ويتطرق لـ3 مواضيع رئيسية، هي الفرص والتنقل والاستدامة، والهدف من استضافة دبي لهذا الحدث هو توفير منصة عالمية للتعاون الدولي ووضع حلول مبتكرة لبعض التحديات.

«إكسبو» يتزامن مع مرور 50 عاما على اتحاد الإمارات

ولفتت إلى أنه منذ فوز مدينة دبي بشرف استضافة «إكسبو 2020» في عام 2013 كانت حكومة الإمارات ملتزمة باستضافة حدث استثنائي ومميز، ويتميز بمعارض إكسبو الدولية السابقة، «نحن محظوظون في دولة الإمارات أنه إكسبو 2020 يتزامن مع مرور 50 عاما على اتحاد دولة الإمارات، دبي تستضيف العالم خلال الـ6 أشهر المقبلة، ويشارك في المعرض أكثر من 190 دولة ومنظمة دولية وشركات وقطاع خاص وأكاديميات تعليمية».