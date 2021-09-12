كوكب الإمارات.. الحكومة تمنح الموظفين إجازات بـ50%مرتب لعمل مشروع خاص

كشفت حكومة الإمارات، اليوم الأحد، عن حزمة ثانية غير مسبوقة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الوطن بأبوظبي.

وشمل الإعلان مجموعة من المشاريع الجديدة بتوظيف وتدريب المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص بالدولة مع توفير علاوات وبدلات وامتيازات، وفقا لوكالة الإمارات الرسمية.

وأعلنت الحكومة الإماراتية عن مشروع جديد يمنح المواطنين الموظفين في الحكومة الإماراتية إمكانية الحصول على إجازات تفرغ لـ«العمل الحر» بدعم 50‎%‎ من الرواتب وفقا للوكالة.

وقررت الحكومة الإماراتية تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف من شباب المواطنين ضمن برنامج وطني يسمى «نافس» والذي يتضمن 13 مشروعا.

التقاعد المبكر والتفرغ للمشروعات الخاصى

كما أعلنت الإمارات عن مشروع جديد يمنح الموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية إمكانية التقاعد المبكر «50 عاما» للتفرّغ لإدارة المشاريع الخاصة مع تحمل الحكومة فارق سنوات التقاعد.

800 درهم لكل طفل من أبناء العاملين في القطاع الخاص

كذلك أعلنت الإمارات إطلاق برنامج لدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص بأولويات للمواطنين الباحثين عن عمل، وأعلنت منح علاوة لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمبلغ 800 درهم لكل طفل بحد أقصى 3200 درهم، وعلاوات إضافية ثابتة بقيمة 5 آلاف درهم للمواطنين العاملين في تخصصات معينة بالقطاع الخاص لمدة 5 سنوات.

وأعلنت عن مليار و200 مليون درهم لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية ومهنية لشباب المواطنين في عدد من التخصصات بالقطاع الخاص ومشروع تطوير 10 آلاف من الكوادر المواطنة في قطاع التمريض.