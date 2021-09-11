وزيرة الثقافة: تزويد مكتبة مصر العامة في الأقصر بإصدارات الوزارة

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بضرورة تزويد مكتبة مصر العامة بالأقصر بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة التي من شأنها المساهمة في تطوير الوعي وتنمية الإدراك.

وأشارت خلال تفقدها المكتبة أن الأقصر أقدم عواصم العالم ومخزن الحضارات ومدينة المائة باب، وسوف تظل المعرفة والكتاب أحد مقوماتها الهامة في بناء الشخصية المصرية علي مر العصور وهو ما يعكس ثراء الشخصية الإبداعية لأبناء الأقصر.

الوزيرة: مكتبات مصر العامة أحد أذرع المعرفة والوعي للمواطن

وزيرة الثقافة أكدت أن المدينة زاخرة بالمواهب والمبدعين فنيا وثقافيا، مشيرة إلى أن مكتبات مصر العامة أحد أذرع المعرفة والوعي للمواطن المصري في مختلف المحافظات وتلعب دورا هاما في خلق جيل جديد مستنير، مشيدة بدور المكتبة في نشر التنوير بين أبناء المحافظة، كما اطلعت على عدد من الأنشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على استخدام التكنولوجيا وورش الرسم للاطفال وقاعات الاطلاع وعرض بانوراما الحضارة التاريخية الذي يرصد تاريخ مصر الفرعونية وشهدت مجموعة عروض فنية متنوعة للموهوبين من أبناء الاقصر من الأطفال والشباب.

رافق الوزيرة خلال زيارتها لمحافظة الأقصر، الدكتور أحمد أمان المنسق العام لمكتبات مصر العامة، ومحمد عباس مدير المكتبة في حضور قيادات وزارة الثقافة المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

3 طوابق علي هيئة كتاب مفتوح وقاعة للتراث الحضاري

تبلغ المساحة الكلية لمكتبة مصر العامة بالأقصر 2339 مترًا مربعًا وتقع ومركز التراث الحضاري في المدخل الشمالي لمدينة الأقصر في شارع معبد الكرنك، وتبعد حوالي 200 متر عن ضفاف نهر النيل، وقد تم تطوير المنطقة خلف المكتبة بتنفيذ المرحلة الأولى من طريق الكباش، يتكون مبناها من 3 طوابق علي هيئة كتاب مفتوح وتشتمل على قاعة التراث الحضاري وهي صالة عرض بانوراما التراث الحضاري والمعالم الأثرية لمصر لمدينة الأقصر قبل وبعد التطوير وتحتوي على 218 مقعد و9 أجهزة عرض ، قاعة فرسان السماء وتبرز التقدم العلمي العظيم للمخترعات العربية التي سبقت العالم خاصة في مجال الرصد والملاحة ، قاعة العرض المجسم وتتكون من ثلاث حجرات مخصصة لرؤية العروض بثلاثة أبعاد للعرض الحي والمجسم للتراث الحضاري باستخدام النظارات الخاصة التي تجسد بدورها العرض للمشاهد في محاكاة للواقع وقاعة مصر الخالدة وهو ركن مزود بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر وتتيح عرض موقع مصـر وتمد الزائر بكــل المعلومـات الخاصـة بالحضارات المصرية القديمة والمتنوعة ويساعده علــى تزويد معلوماته التاريخيـة ، قاعة المصريات وهي أول قاعة في مصر لعلوم المصريات لخدمة الدارسين والباحثين في تاريخ وحضارة مصر القديمة من المصريين والأجانب بمختلف اللغات كما تحتوي مجموعة من الصور لمدينة الأقصر التي يعود تاريخها إلى أكثر من مائة عام.

وتضم نحو 10 آلاف وعاء معلومات متخصصة فى تاريخ مصر عبر العصور وخاصة ما يتعلق بالعصر الفرعوني ،قاعة الخرائط وتشتمل على مجموعة من الخرائط الورقية والرقمية الخاصة بمدينة الأقصر والمواقع الأثرية بها وكذلك خرائط لجميع أنحاء مصر. وقاعة إطلاع للكبار تسع القاعة 35 فرداً وقاعة إطلاع الأطفال والركن الأخضر وقاعة أنشطة الأطفال وقاعة تعليم الكمبيوتر وقاعة تعليم اللغات، و ركن للإنترنت الخاص بالكبار والأطفال، وقاعات محاضرات ومركز التدريب.