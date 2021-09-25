هيئة الرعاية الصحية تبرز إنجازاتها خلال أسبوع عبر «رعاية نيوز»

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان «رعاية نيوز»، وتعبر الدورية الإخبارية عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلى، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

الرئيس السيسي أشاد بمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد

واستهلت «رعاية نيوز» باستعراض إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وهو ماعكس العائد الصحي والإنساني الضخم على المواطن البورسعيدي ، مؤكدًا أن إدخال عدد كبير من المحافظات بالمنظومة الجديدة سيكون له أثر عظيم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

فيما تناولت النشرة، فخر الهيئة العامة للرعاية الصحية بكونها ذراع الدولة لضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وبجودة عالمية، وأشارت إلى تقديم 6.5 مليون خدمة طبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، منذ يوليو 2019 وحتى الآن.

فيما استعرضت النشرة مبادرة «الرعاية الآمنة لكل مصري»، والتي أطلقها الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتعاون بين هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل وبرعاية منظمة الصحة العالمية، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى.

واستكملت النشرة، باستعراض إجمالي المنشآت الصحية بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، المقرر الانتهاء منها قريبًا، والبالغ عددهم 362 منشأة، وذلك بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس).

وتابعت «رعاية نيوز»، هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة توعية داخل منشآتها الصحية بالمحافظات بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المريض، الهدف منها زيادة وعي المرأة الحامل بمعايير الولادة الآمنة لها ولوليدها، وتعلن اعتماد 4 منشآت صحة أسرة ببورسعيد لاستيفائهم معايير GAHAR 2021 المعترف بها دوليًا.

ووفقًا لرعاية نيوز، بدأ صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر هيئة الرعاية الصحية، و7 مراكز صحية جديدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالإسماعيلية، وتعلن أبرز تفاصيل برنامج الخدمات الفندقية بمستشفيات الأقصر.

وتابعت الإخبارية الدورية «رعاية نيوز»: رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن: مستشفياتنا ذات خدمات فندقية للوصول إلى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وجناح خاص لهيئة الرعاية الصحية في مطار الأقصر يحمل شعار (نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية.

واستطردت، جنوب سيناء من أعلى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في إجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين، وهيئة الرعاية الصحية تعلن تقديم 3 ملايين خدمة طبية بمراكز ووحدات هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بـمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر.

وتابعت النشرة هيئة الرعاية الصحية تشارك العالم في إحياء اليوم العالمي لمرض ألزهايمر بمبادرة (مش هتنسانا)، وتضيء منشآتها باللون القرمزي إحياءًا لليوم العالمي لمرض ألزهايمر، وحملات لطرق الأبواب على مدار أسبوع بمحافظة الأقصر بالتزامن مع الحدث، وهيئة الرعاية الصحية تفعِّل الحجز المجاني للكشف بالمراكز والوحدات الصحية في الأقصر عبر الكول سنتر 15344.

واختتمت رعاية نيوز بإعلان الانتهاء من فعاليات حملة (صحتك ثروتك)، كأول حملة في مصر والشرق الأوسط لصحة الرجل، وتحقق المستهدف من الحملة بنسبة 200%، والكشف على 10.000رجل من 40عام فأكثر ، ضمن المبادرة في الأقصر.

يذكر أن «رعاية نيوز» هي دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعي عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.