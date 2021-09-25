إجازتان بأجر كامل في شهر أكتوبر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

يترقب أكثر من 30 مليون عامل مصري بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، الحصول على إجازات جديدة بأجر كامل، بسبب المناسبات الوطنية أو الدينية، حيث سيشهد شهر أكتوبر المقبل 2021، يومي إجازة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص.

ترحيل إجازة ذكرى حرب 73 من الأربعاء إلى الخميس 7 أكتوبر

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، للعاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، فإن أول إجازات يحصلون عليها بسبب مناسبات وطنية أو دينية، ستكون إجازة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر 1973، وهي من المفترض أن تكون يوم الأربعاء 6 أكتوبر المقبل، ولكن وفقا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع، فإنه سيكون إجازة نصر أكتوبر هذا العام، يوم الخميس 7 أكتوبر، وهي إجازة بأجر كامل للعاملين بالدولة، قطاعات «حكومي وعام وأعمال عام».

في الوقت الذي من المقرر أن يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة بأجر كامل بمناسبة انتصارات أكتوبر، وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وبقرار رئيس مجلس الوزراء، مساواة بأقرانهم في القطاعات الحكومية.

ترحيل إجازة المولد النبوي الشرف من الاثنين 18 أكتوبر إلى الخميس 21

أما الإجازة الثانية في شهر أكتوبر 2021، بسبب مناسبة، ستكون إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاعات الحكومية والخاص، وستكون بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحتفل به المسلمون كل عام، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الهجرية، والموافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس التالي، 21 أكتوبر 2021 بنفس الأسبوع، تنفيذا للقرار الوزاري السابق من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات إلى يوم الخميس.

وبذلك يحصل العاملون بالدولة والقطاع الخاص على يومين إجازة بسبب مناسبتي ذكرى انتصار حرب 1973، والمولد النبوي الشريف، خلال شهر أكتوبر المقبل.

ووفقا لقوانين العمل فإنه يحق لجهة العمل أن تستخدم العامل، في يوم الإجازة الرسمية، عند الاحتياج إلى جهوده مقابل حصوله على مثلي الأجر من راتبه الأساسي.