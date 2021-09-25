بيلاروسيا: إعفاء المصريين حاملي «شينجن» من شرط التأشيرة المسبقة

قال نيقولاي بوريسفيتش، نائب وزير الخارجية لجمهورية بيلاروسيا، إنه اعتبارًا من منتصف شهر أكتوبر المقبل سيتم إعفاء المصريين ممن يحملون تأشيرة «شينجن» سارية من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وذلك لتشجيع والتسهيل على رجال الأعمال والمصريين في السفر إلى بيلاروسيا.

كما أعلن نائب وزير الخارجية أن هناك تعليمات إلى الجهات الرسمية المسؤولة عن الاستثمار في بيلاروسيا بتقديم كل المعلومات والإحصائيات والتسهيلات والحوافز الكبيرة لرجال الأعمال المهتمين بالاستثمار والتجارة مع بيلاروسيا.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إيبيكو» للأدوية، ورئيس مجلس الأعمال المصري اليبلاروسي المشترك نيقولاي بوريسفيتش، ونائب وزير الخارجية لجمهورية بيلاروسيا، وسيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا في مصر، وميخائيل سبونكو، والمستشار التجاري والاقتصادي لسفارة بيلاروسيا بالقاهرة.

ووجَّه «كيلاني» الدعوة لأعضاء الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي لجلسة عمل بهذه المناسبة، شارك فيها الدكتور بيتر مكرم مهني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «جلوبال نابي للأدوية»، والدكتور مصطفى عبدالعظيم ، رئيس شركة «رويال مانتا» للسياحة، والمهندس حسن البشبيشي نيابة عن المهندس عز الدين جودة، رئيس شركة «جودة» للحاصلات الزراعية، والمستشار التجاري إيهاب صلاح، ممثلا لجهاز التمثيل التجاري.

منصة إلكترونية لعرض فرص التبادل التجاري بين مصر وبيلارسيا

وأعلن «كيلاني» بدء مجلس الأعمال المصري البيلاروسي في إنشاء أول منصة إلكترونية لعرض فرص الاستثمار والتصنيع المشترك والتبادل التجاري بين البلدين، تمهيدًا لإطلاقها قبل نهاية هذا العام.

كما عرض آخر تطورات التعاون الصناعي والعلمي بين «إيبيكو» وعدد من الجهات في بيلاروسيا، والتي التقى عددًا من مسؤوليها في العاصمة «منسك» في ديسمبر العام الماضي، متناولًا نماذج من تجارب شركة «إيبيكو» للاستثمار الخارجي في العديد من الدول.

واستعرض رئيس مجلس الأعمال رؤيته لزيادة الاستثمار المشترك في كل الصناعات، لكي تتمكن المنتجات المصرية والبيلاروسية من الاستفادة من عضوية البلدين في العديد من الكيانات الاقتصادية والتجارية الإقليمية المهمة، سواء في أفريقيا وأوروبا وآسيا، عبر التمتع بالتسهيلات الجمركية وحماية منتجات الدول في هذه الكيانات الاقتصادية، تسهيلاً للنفاذ إلى هذه الأسواق.

سبل دعم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا

كما عرض المشاركون أفكارهم لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن مقترحاتهم لإزالة المعوقات التي تحد من نمو حجم الأعمال والاستثمار في العديد من المجالات، منها تسجيل وتصنيع وتصدير الأدوية، والمنتجات الزراعية والسياحة.

وأكد نائب وزير الخارجية البيلاروسية تقديم كل التسهيلات من جانب كافة الجهات المسؤولة عن الاستثمار في بيلاروسيا لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي ولجميع رجال الأعمال في مصر، ووعد بنقل مقترحات رئيس وأعضاء مجلس الأعمال لكبار المسؤولين في العاصمة «منسك»، والعمل على حل كل المعوقات.

وذكر «كيلاني» أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لنشاط لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي الذي تُوج في شهر فبراير من العام الماضي، حيث عُقدت جلسة مهمة جدًا في العامصة الإدارية على هامش زيارة الرئيس أليكسندر لوكاشينيكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.