القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد زوجها ببنها

كشفت التحقيقات في قضية مقتل ربة منزل على يد زوجها العرفي، بائع متجول، بمنطقة عزبة السوق في مدينة بنها، أن المتهم استعان بشقيقه وصديق له لدفن جثة زوجته بعد قتلها في مقابر الصدقة، حتى تم استخراج الجثة بقرار من النيابة عقب اكتشاف الجريمة، وأمرت بحبس المتهم ومعاونيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل زوجته ببنها

وقال المتهم بقتل زوجته ببنها في التحقيقات، إن مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته، قام على إثرها بضربها بعصا خشبية في أنحاء متفرقة وعلى رأسها فسقطت على الأرض غارقة في دمائها، وحينها استعان بشقيقه وصديق له وقاموا بدفنها في مقابر الصدقة بالشموت، بعد وضع الجثة في «ملاءة سرير».

وأضاف المتهم أنه لم يقصد قتلها، مشيرا إلى أنه تزوجها عرفيا بعد أن هربت من منزل أسرتها، وكان دائم الاعتداء وتنشأ الخلافات بينهما على أتفه الأسباب، ولفت إلى أنه بعد دفن المجني عليها فوجئ بوصول المعلومات للمباحث وسقوطه في يد رجال الشرطة.

تفاصيل كشف جريمة بنها

كانت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية وقسم شرطة أول بنها، كشفت غموض واقعة وفاة ربة منزل في ظروف غامضة ودفنها في مقابر الصدقة بمقابر الشموت، حيث تبين أن زوجها وراء الواقعة وكان دائم التعدي عليها وضربها بعصا خشبية فلقيت مصرعها ودفنها بمقابر الصدقة، مدعيًا أن الوفاة طبيعية.

وجرى ضبط المتهم وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، باختفاء المدعوة «م.ف.ا»، 25 عامًا، ربة منزل، وتورط زوجها في قتلها.

تشكل فريق بحث جنائي لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها «ر.س» بائع متجول، بضربها بعصا على رأسها فلقيت مصرعها، فاستعان بشقيقه وصديق له، ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت لدفنها.

تبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة يقطنان بمنشية النور "عزبة السوق " ببنها وأنهما متزوجان عرفيًا ودائم التعدي عليها بالضرب وأنها ماتت خلال تعديه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها، نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس

قام على أثر ذلك الزوج بالاستعانة بشقيقه وصديق له ونقلوا الجثه لمقابر الصدقة بالشموت، وجرى ضبط المتهمين الـ3 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.