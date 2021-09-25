حجز قضية طبيب «اسجد لكلبي» لجلسة 9 أكتوبر للحكم

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حجز محاكمة المتهمين في واقعة «اسجد لكلبي»، للحكم في جلسة 9 أكتوبر المقبل، بتهمة التنمر على الممرض عادل سالم، بعدما طالبوه بـ«نط الحبل» مرات متكررة، والسجود للكلب، في واقعة أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

دفاع الضحية يطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين

وطالب دفاع الممرض المجني عليه في واقعة «اسجد لكلبي»، أمام هيئة المحكمة الاقتصادية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، أولهم الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، والطبيب معتز، والأخير السكرتير عمرو حمدي.

وشهدت الجلسة أيضا، رفض دفاع المتهم الأول الطبيب عمرو خيري، المرافعة أمام هيئة المحكمة؛ لحين ورود تحريات المباحث، التي تؤكد صحة أقوال المتهم بشأن اختراق حسابه عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«واتس آب»، وتسريب الفيديو الخاص بالواقعة.

ضبط المتهمين

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار المتهمين، بعد انتشار مقطع فيديو «اسجد لكلبي»، الذي ظهر فيه المتهمون الثلاثة في أثناء التنمر على الممرض عادل سالم، ومطالبته بـ«السجود للكلب».

وتم إلقاء القبض على المتهمين، ونسبت إليهم النيابة عدة اتهامات من بينها التنمر واحتجاز مواطن بدون وجه حق، وتم صدور قرار بحبس المتهمين، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، والتي أصدرت قرارها السابق.