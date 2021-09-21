ممرض «اسجد لكلبي»: «الدكتور عمرو اشترى الكلب بـ20 ألف جنيه وخلاني أنط الحبل»

تستكمل «الوطن»، نص التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية طبيب «اسجد لكلبي»، المتهم فيها الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، واثنين آخرين، بالتنمر على الممرض المجني عليه عادل سالم، بعد سخريته من كلب اشتراه الطبيب الذي يعمل معه، إذ قرر الأخير أن يعاقبه عن طريق نط الحبل والسجود لكلبه كنوع من أنواع العقاب.

وشرعت النيابة في سؤال المجني عليه الممرض عادل سالم، وجاءت باقي أقواله على النحو التالي:

س: ما هو نوع الكلب ومواصفاته؟

ج: «معرفش».

س: من هو الدكتور معتز؟

ج: «هو اسمه معتز مسعد وده مدير الطوارئ في مستشفى النزهة الدولي».

الممرض: الدكتور عمرو اشترى كلب جديد بدل اللي مات بـ 20 ألف جنيه

س: وما هو مضمون الحوار الذي دار بينك وبين سالف الذكر ومتى دار تحديدا؟

ج: «هو أنا كنت ملاحظ أن دكتور عمرو دايما زعلان وحزين، وإنه اشترى كلب جديد بدل اللي مات بعشرين ألف جنيه، فكنت بتكلم مع الدكتور معتز بحسن نية أن أنا مستغرب أن فيه كلب بالمبلغ ده، وإنه زيه زي كلاب الشارع اللي بنربيها عندنا في البلد».

س: وماذا كان انطباع سالف الذكر حيال ما ورد على لسانك في هذا الحوار؟

ج: هو كان بيجاريني في الكلام، اتاريه هيبلغ دكتور عمرو اللي أنا قولته.

س: وهل كنت تعتقد ما ورد على لسانك يستاهل العقاب؟

ج: «لا ده كلام عادي خالص، ومكنتش اعرف إنه هينقله لدكتور عمرو ولا أعرف إنه ممكن يوصل لرد الفعل ده».

س: كيف قام من يدعي معتز مسعد بنقل حديثك لعمرو خيري؟

ج: «هو في اليوم اللي اتصور فيه الفيديو وبعد ما الدكتور عمرو خلص حالاته، لقيت الدكتور معتز جاي من شغله وساب عيادة الطوارئ ودخل قعد مع الدكتور عمرو والسكرتير بتاعه وقفل عليه الباب».

س: وأين كنت في ذلك الأثناء؟

ج: «كنت قاعد في الطوارئ بشوف شغلي التاني».

س: وما هي علاقة من يدعي عمرو خيري بالمستشفى جهة عملك؟

ج: «الدكتور عمرو أخصائي عظام ورئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس ومتعاقد مع مستشفى النزهة على مباشرة عمل أخصائي عظام بالعيادات الخارجية».

س: وهل يباشر سالف الذكر تلك الوظيفة باعتباره موظف عام؟

ج: «لا دي بتبقي عيادة خاصة يتقاضى عليها أجر».

س: هل أنت ملم بالشروط التي تبيح لسالف الذكر التعاقد مع مستشفيات خاصة حال كونه رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس؟

ج: لا.

س: وما هي صلة معتز مسعد بالمستشفى جهة عملك؟

ج: «دكتور معانا في مستشفى النزهة، بس أنا معرفش صلته بالمستشفى شكلها إيه وهو مختص بمدير الطوارئ».

س: وما هي مواعيد عمل كلا من المدعو معتز مسعد، عمرو خيري، وعمرو رفعت بمستشفي النزهة الدولي؟

ج: «مواعيد عمل دكتور عمرو خيري من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة مساءا، كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، ومواعيد معتز مسعد من الساعة 8 صباحا يومي الخميس والسبت فقط، والسكرتير عمرو رفعت يعمل من الساعة الثانية مساء حتى الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة».

س: حدد لنا الأفعال التي طلبت منك حال دلوفك لغرفة الكشف ممن يدعي معتز مسعد؟

الممرض «المجني عليه»: الدكتور معتز قفل عليا الباب وكان ماسك سلك كهرباء

ج: «أنا لما دخلت لقيت الدكتور معتز واقف ورا الباب وقفل عليا، وبدأ الدكتور عمرو يعاتبني على الكلام اللي سمعه ونقلهوله دكتور معتز، وطلب مني دكتور عمرو خيري انط من فوق الحبل وطلب مني أني أسجد للكلب».

س: صف لنا تلك الأفعال على وجه التحديد؟

ج: «أنا لقيتهم جايبين سلك كهرباء طويل كان ماسك طرفه الدكتور معتز، والسكرتير عمرو وعاوزني أنط من فوقيه أتاري الدكتور عمرو كان بيصور».