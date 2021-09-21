«الوطن» تنشر نص أمر إحالة طبيب واقعة «اسجد لكلبي»

حصلت «الوطن» على أمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أسجد لكلبي»، المتهم فيها الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس واثنين آخرين، الذين يواجهون فيها تهمة التنمر على الممرض عادل سالم، بعدما جعلوه يقفز من أعلى «الحبل» عدة مراته متكررة، ومطالبته بالسجود لكلب، وعندما رفض الأخير مطلبهم، أمروه بتوجيه التحية للكلب.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أنه "بعد الإطلاع على أوراق القضية رقم 2562 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية، ضد المتهمين عمرو خيري محمود عبدالعزيز، معتز مسعد جمال الدين، وعمرو محمد رفعت، أنهم في غضون الفترة من شهر مارس لعام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، المتهمين جميعا احتجزوا المجني عليه عادل سالم سلامة سالم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم، وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته وحالوا بينه وبين مغادرته على النحو المبين بالتحقيقات.

اتهامات طبيب واقعة «اسجد لكلبي»

وأضاف أمر الإحالة "أن المتهمين أيضا تنمروا على المجني عليه سالف الذكر بالقوة واستعرضوا القوة قبله، مستغلين حالة الضعف المتوافرة لديه كونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه، باسطين جراء تلك السلطة سيطرتهم تجاهه مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السخرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات".

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التعدي على القيم والمبادئ

وأشار أمر الإحالة، إلى أن "المتهمين تعدوا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن أقدموا على تصوير مقطع مرئي للمجني عليه دون رضاه حال تعديهم عليه بألفاظ تنطوي على سخرية منه وحط من شأنه تضمنت إصدار أمرهم للمجني عليه بالسجود لحيوان على نحو يمثل إخلالا وتعديا على قيم ومبادئ المجتمع الراسخة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة لاستخدامهم حسابات إلكترونية خاصة على الشبكات المعلوماتية هادفين من جرائها إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن حيازتهم سلاح أبيض «عصا خشبية» بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية".

ولفت إلى أن المتهم الأول سبّ المجني عليه عادل سالم سلامة بأن وجهه إليه الألفاظ والعبارات المنطوية، على خدش وشرف لاعتباره على الوجه الوارد ذكره بالتحقيقات.