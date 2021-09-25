وصول متهمي «اسجد لكلبي» للمحكمة.. والممرض يطالب بتعويض مليون جنيه

ممرض يبدو من شيب شعره أنه كبير بالعمر، يقفز من فوق «حبل» يمسك طرفيه شخصان آخران، وثالث في يديه «عصا» تجرد من كل معاني الإنسانية، وكلما تعثر المُسن في «النط» بسبب إجهاده، هدده بها «مش هتنطها عدل هتنضرب»، مطالبًا إياه بالقفز مرة أخرى، وإلا «هتتكهرب»، ثم طلب آخر لم يقدر الرجل المسن على تنفيذه وهو «السجود لكلب»، إذ اعتبره ذنبًا كبيرًا لن يسامحه الله عليه، لتنتهي المقايضة بتوجيه «تحية عسكرية» لذلك الحيوان، في واقعة كشف عنها فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل إلى أروقة المحاكم.

إهانات تعرض لها الممرض.. «نط الحبل والسجود لكلب»

الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وطبيب آخر ومساعد لهما، ألقت قوات الأمن القبض عليهم بتهمة التنمر على الممرض عادل سالم، وإجباره على «نط الحبل» مرات متكررة، و«السجود لكلب»؛ ما تسبب في إهانته بين أسرته وجيرانه في منطقة القلج بالقليوبية، بحسب تصريحات «المجني عليه»، الذي أكد أن الواقعة حدثت منذ 6 أشهر، ولم يكن يعلم بأمر الفيديو أو أنه تم تصويره من الأساس.

ومنذ قليل، وصل الطبيب عمرو خيري، والمتهمون في واقعة «اسجد لكلبي»، إلى المحكمة الاقتصادية؛ لاتهامهم بالتنمر على الممرض عادل سالم، واستغلال الوظيفة وإجباره على «السجود للكلب».

المجني عليه يطالب بتعويض مليون جنيه

وشهدت الجلسة الأولى، مواجهة بين الطبيب المتهم بالتنمر، والمجني عليه، أمام المحكمة الاقتصادية، وإذ طالب «سالم» بتعويض مادي قيمته مليون جنيه عن الأضرار النفسية التي تعرض لها الممرض عقب نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واقعة «اسجد لكلبي» كشفتها السوشيال ميديا

وتعود الواقعة، بحسب تحريات وتحقيقات الأجهزة المختصة، قيام وحدة الرصد والمتابعة بمكتب النائب العام، برصد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ، أظهر طبيب يدعى «عمرو خيري»، واثنين آخرين بالتنمر على ممرض ويدعى «عادل سالم»، داخل غرفة بأحد المستشفيات الخاصة، بعد أن طلب منه الطبيب «السجود لكلبه».

ضبط وإحضار الطبيب وباقي المتهمين

وعقب الانتهاء من فحص الفيديو، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار الطبيب وباقي المتهمين، وتمكنت قوة من مباحث القاهرة، من ضبطهم، وإحالتهم للنيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، ونسبت إليهم عدة اتهامات، وتحفظت على الفيديو الذي يتضمن تفاصيل الواقعة.

وأصدرت الجهات المختصة قرارًا بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، لتُعقد ثاني جلساتهم اليوم السبت.