وكيل «صحة الغربية» يتفقد مقرات الخدمات الطبية بالمحلة الكبرى

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم السبت جولة تفقدية أجراها الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة والسكان للوقوف على سير وانتظام العمل، وخدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، ودراسة إمكانية إضافة خدمات طبية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمدينة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما زار حميده، وحدة طب الأسرة بقرية دمرو، بحضور الدكتورة منال مصباح مدير الإدارة الصحية بالمحلة.

تفقد الخدمات الطبية بالمبادرات الرئاسية

وتفقد وكيل وزارة الصحة، مقر الخدمات الطبية بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وخدمات طب الأسنان، وغيرها من خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

جهاز أشعة مقطعية لمستشفى قطور

ويذكر أن وكيل وزارة الصحة قد أعلن عن وصول جهاز أشعة مقطعية جديد متعدد المقاطع «32 مقطعا» سيمنز ألمانى، لمستشفى قطور المركزي، تم توريده من الإداره العامة للأشعة بوزارة الصحة، وسيتم من خلاله فحص جميع أجزاء الجسم بصبغات وبدون صبغات وفحص الأوعية الدموية، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، ولتوفير احتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.