ياسمينا العلواني تنفى ارتداءها الحجاب: «لسه الأوان مجاش»

نفت الفنانة ياسمينا العلواني، ارتداءها الحجاب، وذلك بعد تصدرها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، إثر نشرها صورة لها وهى ترتدي فستانًا فضفاضا وغطاء للرأس «الحجاب»، مصحوبة بقولها: «الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، كملها على خير يارب».

لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله.. — Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) September 25, 2021

ياسمين العلواني عن صورتها بالحجاب: قديمة

وأعلنت ياسمينا العلواني، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» عدم ارتداءها الحجاب، حيث كتبت قائلة: «لكل واحد فرح لي من قلبه واتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل».

ياسمين العلواني: صورتي بالحجاب كان مقصود بها شفائي من كورونا

وتابعت: «الصورة اللي نشرتها التويتة اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

.. شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا — Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) September 25, 2021

ياسمينا العلواني لجمهورها: يارب دعواتكم تكون من نصيبي

وأضافت ياسمينا العلواني قائلة: «شكرًا لاهتمامكم ولدعواتكم، ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعًا».