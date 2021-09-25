أقسام كلية الآداب بجامعة المنيا تعرف عليها

تقع كلية الآداب بجامعة المنيا خارج الحرم الجامعي، وتحديدا بمنطقة «شلبي»، شمال مدينة المنيا، وتضم عددا كبيرا من الأقسام والمعامل، بدأت الدراسة فيها عام 1970 بموجب القرار الجمهوري رقم 1803 لسنة 1970 وتأتي في الترتيب الرابع بعد كليات الآداب بجامعات «القاهرة وعين شمس والإسكندرية»، وتعمل الكلية على تخريج طلاب في تخصصات مختلفة تفي بالاحتياجات العلمية والمهنية للمؤسسات الحكومية.

وتضم كلية الآداب بجامعة المنيا نحو 227 عضوا من أعضاء هيئة التدريس والمعاون لتدريس 18 برنامجا دراسيا من خلال 671 مقررا دراسيا، وتقبل سنويا نحو 14 ألف طالب وطالبة، ويخدم هؤلاء الطلبة مكتبة متعددة التخصصات حيث تبلغ عدد الكتب العربية بها 6100 كتاب، والأجنبية 4500 كتاب، 4500 دورية عربية، 2700 دورية أجنبية، بإجمالي 87038 مصنفا، ويتجاوز عدد المترددين عليها خلال عام دراسي واحد نصف مليون متردد.

أقسام كلية الآداب بجامعة المنيا

تضم كلية الآداب بجامعة المنيا 14 قسما، هي: «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الجغرافيا، التاريخ، علم النفس، الاجتماع، الدراسات السكانية، الآثار، الوثائق والمكتبات، الدراسات الإسلامية، الإعلام، علوم المسرح، والفلسفة».

مكتبة كلية الآداب بجامعة المنيا

كما تضم مكتبة كلية الآداب بالمنيا أكثر من 80000 عنوان لخدمة الباحثين والدارسين من أبناء الجامعة ومحافظة المنيا، غلى جانب مكتبة الروائى المعروف «يحيى حقي»، وآخرون ممن أهدوا مكتباتهم إلى الكلية.

معامل اللغات بكلية الآداب بالمنيا

وتحتوي الكلية على معملين لغويين لتدريب الطلاب بأقسام اللغات إلى جانب خدمة المجتمع من خلال تنفيذ دورات تدريبية حرة لمن يرغب من شباب وأهالي المحافظة.

مركز البحوث الاجتماعية بكلية الآداب بالمنيا

تم انشاؤه عام 1994 ويجري دراسات اجتماعية ويصدر مجلات علمية فى مجالات العمل، كما ينفذ دورات تدريبية حرة لمن يرغب من العاملين في المجتمع.

وإلى جانب مركز البحوث تضم الكلية مركز آخر للبحوث والتدريب والإنتاج الإعلامى، ويقدم خدماته للمؤسسات الإذاعية والصحفية، ويقوم بتنظيم دورات تدريبية تخصصية للعاملين فى الإعلام الإقليمى وتقديم الدراسات الحرة لغير العاملين، فى الإعلام، ويقوم بإنتاج الأفلام الوثائقية للمؤسسات الحكومية.