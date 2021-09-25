خطة الصحة لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا.. زيادة مقاعد الخط الساخن وتطعيم مكثف

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لمواجهة ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الزيادة التي شهدها المنحنى الوبائي لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم تسجيل 568 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس أمس الجمعة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الوزارة زودت مقاعد الخط الساخن للوزارة، ليرتفع العدد إلى أكثر من 900 مقعد.

تحديث بروتوكول العلاج لمواجهة الفيروس

وتابع المصدر أنه توجد توسعات في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، واقتراب وصول عدد المراكز إلى أكثر من 900 مركز، مشيرا إلى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على جميع مستشفيات وزارة الصحة وتحديث بروتوكول علاج مصابي كورونا وإصدار النسخة الخامسة منه للتماشي مع متغيرات فيروس كورونا، خاصة أنه «ليس له كتالوج».

وأضاف المصدر أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستشهد انخفاضا في معدلات الوفيات عن الموجات الثلاث السابقة، نظرا لتوافر عامل التطعيم والتوسعات في تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، لتصل نسبة الملقحين إلى تطعيم 40% من المواطنين على الأقل، وفقا للخطة الموضوعة.

التلقيح والاستمرار في الإجراءات الاحترازية

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وفي حال تلقي اللقاح شددت الوزارة على ضرورة اتباع التدابير الصحية، لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس وإنما يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.